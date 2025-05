Bingão do Pequeno Cotolengo tem moto 0km, Smart TV e muito mais

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo prepara mais uma edição de seu tradicional Show de Prêmios para o dia 15 de junho, domingo. O evento, que começa às 14h, vai sortear cinco prêmios principais: uma moto 0km, um refrigerador, uma máquina de lavar, uma smart TV e uma airfryer.

Quem participar presencialmente do Bingão ainda poderá aproveitar lanches, bebidas e rodadas extras com prêmios surpresa. Para quem não puder comparecer, os resultados serão divulgados nas redes sociais e no site da instituição.

A iniciativa é fundamental para a manutenção dos serviços prestados pela Organização, que atualmente acolhe mais de 210 pessoas com múltiplas deficiências. Cada assistido possui particularidades e complexidades que demandam cuidados específicos e de alto custo.

Além do acolhimento, o Pequeno Cotolengo atende cerca de 60 pacientes do SUS curitibano que necessitam de reabilitação pós-trauma, pessoas com transtorno do espectro autista e oferece atendimento ambulatorial de fisioterapia.

Como participar

Para concorrer aos prêmios, basta adquirir uma cartela por R$20, que vale para todos os sorteios. A compra pode ser feita pelo WhatsApp (41) 3314-1900 ou pelo link: http://bit.ly/38Iq78H. As cartelas são digitais e enviadas após a finalização da compra. Não é necessário estar presente para ganhar e a venda é válida para todo o Brasil.

O Complexo de Saúde realiza mais de 400 mil atendimentos multidisciplinares por ano. A estrutura conta com mais de 200 leitos de alta complexidade em 8 Casas Lares e 4 Grandes Lares, além de 58 leitos de transição de cuidados em suas 2 Unidades Hospitalares, com atendimentos 100% gratuitos.