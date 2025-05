Paraná abre mais leitos para tratamento de casos de síndrome respiratória

Atento ao crescimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), especialmente em relação ao público infantil, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, autorizou nesta quarta-feira (28) a abertura de 58 novos leitos nas regiões de Ponta Grossa, Curitiba e Foz do Iguaçu.

Segundo dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), o Paraná registrou, desde janeiro deste ano, 9.449 casos hospitalizados de SRAG, com 445 mortes.

“Esse reforço é para enfrentamento da crise sazonal de infeções respiratórias. Os casos com a prevalência de influenza, principalmente nas crianças, muitas vezes evoluem para complicações que necessitam de internamentos, por isso essa ampliação é tão importante”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Serão 13 leitos para o Hospital do Coração Bom Jesus, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, sendo que a partir da próxima semana, três Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e dez leitos de enfermaria. Já a partir da próxima segunda-feira (02), 20 novos leitos de internação pediátrica clínica no Hospital Infantil Waldemar Monastier (HIWM), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O Hospital Infantil Waldemar Monastier é referência estadual em atendimento pediátrico e já opera com leitos de UTI e enfermaria voltados exclusivamente ao público infantil. Com a ampliação, a unidade reforça sua capacidade de resposta frente ao aumento de casos como bronquiolite, pneumonias e outras infecções respiratórias graves.

Vacina

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça que a vacinação contra a Influenza está disponível nos 399 municípios do Paraná para toda a população com mais de 6 meses de idade. A imunização é fundamental para prevenir as formas graves da doença.

“A vacina contra a gripe é uma forma eficaz de proteger a população e, ao mesmo tempo, evitar a sobrecarga dos serviços de saúde, especialmente durante os períodos de maior circulação do vírus. Eu gostaria de pedir para a população acima dos seis meses de idade para tomar”, reforça Beto Preto.

