Saiba o que fazer com o dinheiro da restituição do Imposto de Renda

Você é uma das 6.257.108 pessoas que entraram no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda e recebem o pagamento nesta sexta-feira (30)? O dinheiro devolvido pela Receita Federal é uma oportunidade para reduzir dívidas, investir ou então comprar algo que precisava.

Especialistas ouvidos pela reportagem indicam que a prioridade deve ser quitar dívidas, principalmente as que têm juros elevados como o cartão de crédito (que pode atingir 994,61% ao ano, segundo dados de maio do Banco Central) e o cheque especial (que chega a 192,86% anuais).

Já a pessoa que não tem dívidas pode pensar em guardar o dinheiro e ter a oportunidade de criar a reserva de emergência, que é uma quantia destinada para imprevistos.

Quem já tem essa reserva pode aproveitar o momento para investir o dinheiro, aproveitando que a Selic está em 14,75% ao ano. “É importante que a pessoa avalie seu planejamento financeiro pessoal e objetivos para utilizar a restituição da forma mais alinhada possível com suas necessidades”, destaca Thaísa Durso, educadora financeira da Rico.

Os especialistas também alertam que a pessoa que recorreu à antecipação da restituição não terá a quantia disponível na conta. “Quando receber a restituição, você não pode contar com esse dinheiro porque ele vai direto para o banco”, diz a educadora financeira Cintia Senna.

O lote pago nesta sexta-feira é o maior da história do Imposto de Renda com R$ 11 bilhões destinados a mais de 6,2 milhões de pessoas. O segundo lote será pago em 30 de junho, e a consulta será liberada uma semana antes.

ESTOU COM DÍVIDAS E VOU RECEBER A RESTITUIÇÃO. O QUE FAÇO?

A pessoa deve avaliar as dívidas que tem e priorizar o pagamento daquelas com juros mais elevados. Na maioria das vezes, cartão de crédito e cheque especial são os grandes vilões de quem é devedor. “O ideal é começar quitando as dívidas. Tente eliminar o máximo que der e comece por aquelas com juros mais altos”, afirma Henrique Soares, planejador financeiro da Planejar, associação brasileira de planejamento financeiro.

Outra possibilidade é procurar os credores e negociar a quitação do valor, procurando alguma redução que o beneficie. “Verifique entre as dívidas qual você pode pagar à vista para se livrar dela. Você pode também entrar em contato com quem você deve e tentar negociar um parcelamento ou uma condição que seja boa para os dois”, analisa Cintia.

Para os educadores financeiros ouvidos pela reportagem, quem está com dívida não deve nem pensar em investir ou comprar algo que não seja realmente essencial. “Matematicamente os juros pagos em dívidas costumam ser mais altos do que os ganhos de aplicações financeiras seguras. Pagar as dívidas primeiro representa uma economia ou ganho mais significativo e certo”, comenta Thaísa.

NÃO TENHO DÍVIDAS. QUAL SERIA A RECOMENDAÇÃO?

A pessoa que receber a restituição e não tem dívidas pode aproveitar a devolução da quantia que ficou retida com o fisco para começar ou ampliar a sua reserva de emergência. “Criar o hábito de começar a poupar e ter essa reserva, que deve ser entre três a seis meses do seu custo de vida mensal. Não é o seu salário, mas sim o que você gasta por mês”, indica Cintia.

A reserva de emergência é uma segurança a mais que a pessoa terá para enfrentar imprevistos sem precisar recorrer a empréstimos urgentes ou criar dívidas com juros altos. Os educadores financeiros recomendam que essa reserva esteja em investimentos com liquidez diária, o que permite a retirada da quantia no mesmo dia. Os exemplos mais comuns são a poupança (que tem menor rendimento), o CDB que pague 100% ou mais do CDI ou o Tesouro Direto Selic.

Caso o investidor já tenha essa reserva de emergência, o momento pode ser de ampliar os seus investimentos a médio e longo prazo. “Considere títulos de renda fixa com prazos maiores para resgate, fundos de investimento ou renda variável, mas sempre alinhado ao seu perfil”, diz Thaísa.

“Agora se você já tem investimentos e a reserva de emergência, pode aproveitar para comprar algo que você queria, como pagar parte de uma viagem, reformar a casa ou outra coisa que não seria urgente. Mas deve ser o último item da lista”, comenta Henrique.

PEDI ADIANTAMENTO DA RESTITUIÇÃO. O QUE FAÇO?

O contribuinte que já comprometeu a restituição do Imposto de Renda solicitando uma antecipação junto a um banco, financeira ou operadora de crédito não ficará com a quantia, já que uma das condições dos contratos costuma ser informar a conta da empresa com quem foi tomado o empréstimo como a responsável por receber a restituição. Assim, quando a Receita repassar a quantia, o dinheiro já ficará com quem antecipou a restituição.

O contribuinte deve estar atento ao contrato e ver qual é a data de vencimento. “Existe o risco de você não receber, pois a sua declaração pode cair na malha fina. Neste caso, você precisará ter o valor disponível quando for finalizado o contrato da antecipação. Se não, haverá cobrança de juros e impostos”, afirma a educadora financeira Cintia Senna.

Quando cai a restituição do Imposto de Renda 2025?

A Receita ainda pagará mais quatro lotes de restituição entre junho e setembro, sempre no último dia útil do mês. A consulta normalmente é liberada na semana anterior ao pagamento.

Veja o calendário

Lote – Data de pagamento

1º lote – 30 de maio

2º lote – 30 de junho

3º lote – 31 de julho

4º lote – 29 de agosto

5º lote – 30 de setembro