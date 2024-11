Antigo necrotério de Curitiba vira palco de espetáculo de terror

O antigo necrotério da Polícia Científica do Paraná virou palco de uma peça de terror gratuita. A “Maldição dos 27 Anos”, produzido pela companhia Vigor Mortis, está em cartaz até o dia 1º de dezembro. O espetáculo oferece uma imersão no terror e na história da companhia de teatro curitibana e promete surpreender o público.

Criado no formato de uma “casa do terror”, a peça leva o público a caminhar pelo IML desativado, hoje Museu Paranaense de Ciências Forenses de Curitiba. As cenas são inspiradas em produções icônicas da Vigor Mortis, como “Morgue Story”, “Nervo Craniano Zero” e “Crime no Manicômio”.

Confira a galeria de fotos do espetáculo:

Fotos: Lucia Biscaia / divulgação.

Na peça, os espectadores encontram vampiros, zumbis e cultos macabros, tudo em uma ambientação que utiliza o próprio espaço do museu para maximizar a experiência de medo e suspense.

“Queremos oferecer uma experiência nova ao público curitibano e celebrar nossa história, que sempre foi muito pautada pelos antigos espetáculos de horror europeus, como o Grand Guignol”, afirma Paulo Biscaia Filho, diretor de “A Maldição dos 27 Anos”.

Ao contrário das peças tradicionais, “A Maldição dos 27 Anos” desafia o público a participar de uma jornada pelo terror. Cada sessão tem duração de 20 minutos, com cenas em sequência que permitem ao público interagir diretamente com personagens e cenários. A experiência única faz um tributo aos 27 anos da Vigor Mortis, combinando nostalgia, horror e humor, com performances que evocam o legado da companhia.

Com sessões de quarta a domingo, o espetáculo ocorre em dois horários diários — 19h30 e 21h — com público limitado a 20 pessoas por sessão, garantindo uma experiência totalmente imersiva.

Ingressos

Os ingressos para o espetáculo foram reservados por meio de um formulário distribuído nas redes sociais da Cia. Vigor Mortis. Todas as apresentações estão esgotadas e, em casos de desistência, as entradas têm sido destinadas ao público que está na lista de espera. No entanto, a produção afirma que ainda assim é possível pleitear uma vaga em cada sessão aparecendo presencialmente, a depender da lotação do espaço.

Exposição

Quem não conseguiu ingresso para o espetáculo “A Maldição dos 27 Anos” pode visitar uma exposição de adereços de peças e filmes produzidos pela Vigor Mortis no saguão do Museu Paranaense de Ciências Forenses de Curitiba. A entrada é aberta ao público e pode ser conferida até o dia 1º de dezembro no horário de funcionamento do espaço.

Sobre a Vigor Mortis

Fundada e dirigida por Paulo Biscaia Filho, a Vigor Mortis é conhecida por explorar o terror e o grotesco nas artes cênicas e audiovisuais desde 1997. Além das mais de 30 montagens teatrais, a companhia produziu filmes e graphic novels, consolidando-se como uma das referências no teatro de terror brasileiro.

Serviço

“A Maldição dos 27 Anos” da Vigor Mortis

Quando: de 14 de novembro até 1º de dezembro de 2024

Sessões: quarta a domingo, às 19h30 e 21h

Onde: Museu Paranaense de Ciências Forenses (Antigo Necrotério) – Av. Visconde de Guarapuava, 2652 – Centro

Quanto: Gratuito (com inscrições limitadas a 20 pessoas por sessão)

Classificação: 14 anos

Ingressos: Esgotados.

Mais informações no instagram da Vigor Mortis (@vigormortis