Alexandre Pires traz a Curitiba mistura inédita de sertanejo e pagode

O canor Alexandre Pires promete surpreender o público de Curitiba neste sábado (23/05) com o show Pagonejo Bão, que traz sucessos do sertanejo ao ritmo do pagode que consagrou o artista. A apresentação será no Igloo Super Hall. a partir das 21h30. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Blueticket ao preço inicial de R$ 180 (meia-entrada).

O show promete oferecer uma jornada pelos grandes sucessos do pagode e do sertanejo, conectando aos clássicos do Só Pra Contrariar a hits nacionais que ganharam nova dimensão na interpretação do artista.

O repertório inclui canções como Pode Chorar, Ciumenta, Leilão, Dormi na Praça, Cuida Bem Dela, além de releituras de Outdoor, medleys especiais dedicados a Zezé Di Camargo & Luciano e ao SPC, e faixas que marcaram diferentes gerações, como De Ex pra Ex, Sai da Minha Aba e Depois do Prazer.

Trazendo regravações e composições inéditas, a gravação do projeto Pagonejo Bão conta com participações especiais de artistas como Ana Castela, Lauana Prado, Léo Santana, Leonardo, Luiz Cláudio & Giuliano, Matogrosso & Mathias e Murilo Huff.

“Muita gente não sabe, mas eu cresci acompanhando o sertanejo, apreciando as modas de viola, morei 2 anos em Goiás, gravei com vários ídolos. Esse projeto é uma forma de homenagear esse gênero tão genuíno”, disse Alexandre Pires em material divulgado pela assessoria de imprensa do show.

Com carreira consolidada, Alexandre acumula números expressivos que confirmam seu lugar como ídolo da música: mais de 20 milhões de discos vendidos, turnês internacionais com lotação esgotada e mais de 35 anos de uma trajetória de sucesso.

“O Pagonejo Bão é uma celebração de ritmos e uma revolução sonora que eu acredito muito. É a junção de duas paixões que eu tenho na música e há muito tempo queria tirar do papel e transformar em um projeto. Vai ser muito mágico e verdadeiro”. A apresentação em Curitiba tem produção e realização da RW7.

O Igloo Super Hall fica na Rua Dino Bertoldi, 740, Tarumã.