Astronauta da NASA vem a Curitiba para evento imersivo

Curitiba receberá na próxima segunda-feira (25/05) a segunda edição do Space Session, evento imersivo focado em exploração espacial, inovação e liderança. A experiência acontece no Hard Rock Cafe Curitiba, das 8h30 às 12h30, com a presença Donald Thomas, astronauta da NASA, veterano de quatro missões espaciais e com mais de mil horas vividas no espaço.

Também participam do evento empresários, executivos, estudantes, profissionais da comunicação, empreendedores e entusiastas de ciência e tecnologia para uma manhã dedicada ao conhecimento, inspiração e networking.

Organizado pelo Instituto Suardi e idealizado pela CEO Giselle Suardi, o Space Session foi criado para aproximar o público do universo aeroespacial de maneira acessível e transformadora. A proposta é promover reflexões sobre propósito, comportamento, liderança e futuro por meio das experiências da exploração espacial.

Com o tema “Missão Espaço: Liderança, inovação e o futuro além dos limites”, esta segunda edição propõe uma experiência que conecta ciência, tecnologia, negócios e desenvolvimento humano em um único ambiente. O encontro estimula uma nova visão sobre criatividade, inovação e alta performance, utilizando a exploração espacial como inspiração para desafios corporativos e pessoais.

Astronauta da NASA participa pela primeira vez em Curitiba

O grande destaque desta edição será a presença inédita em Curitiba do astronauta da NASA Donald Thomas. Donald participou de missões da NASA no programa Space Shuttle, os famosos ônibus espaciais norte-americanos, realizando voos espaciais e experiências em órbita durante sua trajetória como astronauta.

Durante sua participação, ele compartilhará bastidores das missões realizadas pela NASA, curiosidades sobre a rotina no espaço, desafios enfrentados em ambiente espacial e aprendizados sobre trabalho em equipe, tomada de decisão e liderança sob pressão.

Palestrantes de destaque em liderança e inovação

Além do astronauta norte-americano, o evento contará com palestrantes que atuam nas áreas de liderança, comunicação, negócios e inovação:

Frank D’Costa – Especialista em Storytelling e Liderança

Giselle Suardi – CEO da Editora Suardi

Ruy Adriano – CEO da Canela Group e Rede Petroshop

Rafael Magoso – CEO do Hard Rock Cafe Curitiba

Com assessoria do evento de Alexsandra Granado, Diretora de Carreira da AAPSA Paraná, profissional com atuação em recrutamento e desenvolvimento de executivos, o Space Session reforça sua proposta de conectar liderança, comportamento, inovação e transformação humana.

A programação contará com momentos de interação entre palestrantes e participantes, além de espaços dedicados ao networking e troca de experiências profissionais. O Space Session reforça a tendência de eventos que unem conhecimento, experiências imersivas e conexões estratégicas, aproximando temas ligados à ciência e inovação do ambiente corporativo e do desenvolvimento de lideranças.

As vagas são limitadas e os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento, com diferentes modalidades de acesso e experiências exclusivas para os participantes.