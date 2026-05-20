Shein volta a Curitiba com loja gigante; ingressos disponíveis nesta quinta

Após dois anos, a gigante varejista global de moda e beleza Shein volta a Curitiba com estratégia inédita. Entre os dias 27 e 31 de maio, o Ventura Shopping recebe a loja temporária de 850 m² e promete um público ainda maior que 2024 – quando a marca veio para a capital paranaense pela primeira vez. A meta de 2026 é atrair 15 mil pessoas – o dobro da edição passada.

A reportagem da Tribuna do Paraná conversou com diretor de marketing da empresa no Brasil, Rodrigo Eimori. Em entrevista, o diretor revelou o motivo do aumento do público. Em 2024 foram apenas quatro dias de loja temporária na capital. Este ano, serão cinco dias. Se em 2024 os ingressos para visitar a Shein física se esgotaram em menos de uma hora, a expectativa é que este ano os ingressos acabem ainda muito mais rápido.

“A gente está super animado em voltar com essa pop-up para Curitiba. Aumentamos bastante o tamanho da loja para conseguir trazer uma experiência ainda melhor. Estamos trazendo 14 mil peças para essa loja, então tem muita variedade de produtos, desde moda feminina, masculina, moda kids, pets e uma coisa nova é que acessórios para casa”, comenta Rodrigo Eimori.

Se em 2024 a Shein apostou em peças a partir de R$ 21,99, a marca desta vez traz preços ainda mais atrativos. Os preços da pop-up deste ano variam de R$ 13,95 a R$ 399. Além disso, há facilidade de parcelamento em até 6x sem juros. Todos os visitantes da loja terão 10% de desconto sem valor mínimo e 20% de desconto e brinde exclusivo em valores acima de R$ 399.

Com a proximidade do inverno, a loja pop-up em Curitiba promete peças em tons mais terrosos, em alfaiataria, tricô, peças de sobrepor e um pouco mais elegantes. Segundo Eimori, o estilo outono-inverno estão muito mais conectadas com o momento e o perfil de consumo dos curitibanos dentro do aplicativo da marca.

Por que a Shein aposta no mercado curitibano?

O diretor de marketing da varejista acredita que Curitiba é um dos mercados mais importantes da Shein no país. “O povo curitibano tem muito a ver com o nosso público. São pessoas conectadas com tecnologia. Somos uma empresa 100% digital, então Curitiba tem uma penetração muito legal, relevante”, esclarece.

O fato do Paraná ser um polo têxtil e de moda foi citado pelo diretor da Shein. “Isso está muito ligado a nossa missão, de tornar a beleza e a moda acessível a todos. Eu acho que por conta desses fatores, Curitiba com certeza está ali entre as nossas principais cidades e mercados no Brasil”, reforça.

Este ano, a varejista promete algumas ativações surpresas na loja física de Curitiba. Quem comprar acima de R$ 13,95 vai ganhar um brinde exclusivo. Além disso, há alguns brindes extras para quem fizer algumas ativações dentro da loja.

Assim como em 2024, a proposta da loja temporária faz parte da estratégia de marketing da varejista. Por enquanto, não há nenhuma intenção da Shein de manter um espaço permanente. “As lojas temporárias são mais um complemento dentro da nossa estratégia, para a gente poder se conectar com o cliente”, explica o diretor.

Loja física da Shein terá cenografia especial

Para Curitiba, a gigante varejista preparou uma loja física temática, com uma cenografia especial. Com a proximidade do Dia dos Namorados, uma das datas mais importantes do varejo como um todo, a loja curitibana vai estar voltada para este tema. “A gente tem quatro grandes momentos de um relacionamento amoroso. Desde o primeiro encontro, até o momento mais família em casa, talvez casadas ou que moram juntas”, revela Eimori.

A experiência toda começa na entrada da loja, onde haverá um túnel em formato de coração para receber o consumidor. Dentro da pop-up há uma série de elementos na cenografia que remetem ao universo do amor, como um espaço com mesa e cadeiras para lembrar os casais sobre a importância do primeiro encontro.

Não necessariamente é preciso estar num relacionamento para aproveitar a data. A marca acredita que a data também é um momento em que o consumidor costuma dar uma renovada no guarda-roupa. “É um momento super legal para a gente levar essa pop-up para Curitiba”.

A loja vai contar ainda um espaço exclusivo em parceria com a Salon Line – marca de produtos de beleza, levando aos visitantes o cuidado além da moda. O público poderá testar produtos da linha capilar #XÊROSA, e ganhar brindes exclusivos.

Parceria com a Fundação Laço Rosa

A loja pop-up de Curitiba traz desta vez uma parceria com a Laço Rosa, uma ONG focada na prevenção ao câncer de mama. Serão três ativações com a fundação, conta Rodrigo Eimori. “A gente vai levar algumas pessoas que estão em tratamento de câncer para a loja e dar voucher para elas, para que elas consigam esquecer um pouquinho de tudo aquilo que elas estão vivendo, as dificuldades do tratamento”.

A segunda ativação será com as peças que sobrar da loja pop-up. A marca vai doar os itens para que a Laço Rosa possa fazer um bazar, que vai trazer investimentos para auxiliar na operação deles.

Por fim, a pop-up vai contar com alguns QR Codes, onde as pessoas poderão doar diretamente para a Laço Rosa, ajudando a fundação a manter todo o trabalho de prevenção e ajuda a quem passa pelo tratamento de câncer de mama.

Serviço

Loja Pop-up Shein Curitiba

Local: Shopping Ventura (R. Itacolomi, 292 – Portão, Curitiba – PR) – Piso Térreo

Data: 27 a 31 de maio de 2026

Horários: Das 10h às 22h (Atenção: no dia 27/05, a abertura ao público geral começa às 16h)

Acesso à loja

Para garantir o conforto e a segurança, o acesso será permitido apenas mediante agendamento prévio e gratuito pelo site Sympla, utilizando o link oficial. Os ingressos (limitados a dois por CPF) serão liberados em dois lotes: um no dia 21/05, às 12h, e outro no dia 22/05, às 12h.

Liberação dos Lotes: 1º lote dia 21/05 às 12h; 2º lote dia 22/05 às 12h

Para os clientes que não puderem ir à loja, a mesma seleção de peças estará disponível em um hotsite exclusivo: https://br.shein.com/2026Curitibapopup. Com o cupom SHEINCuritiba26, será possível comprar com os mesmos descontos.

*As compras físicas estarão sujeitas à disponibilidade de estoque e caso o cliente queira comprar um produto já esgotado em loja, ele poderá adquirir o mesmo item pelo app ou site, com um desconto especial. Não serão permitidas trocas de produtos na loja, incluindo peças compradas no site e no app da Shein.

