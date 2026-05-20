Paraná tem alerta de geada nesta quinta-feira; veja as cidades afetadas

Cidades das regiões Centro-Sul e Sul do Paraná estão em alerta para geada na madrugada e nas primeiras horas desta quinta-feira (21/05). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os municípios com maior intensidade prevista para o fenômeno são Palmas e General Carneiro, onde há possibilidade de geada moderada.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu dois alertas para o Paraná, válidos entre meia-noite e 8h desta quinta-feira (21/05).

O primeiro aviso do Inmet, de cor amarela, chama a atenção para o risco de geada nas regiões Sudoeste, Oeste, Sudeste e Centro-Sudeste paranaenses. A lista de municípios abrangidos inclui:

Ampére, Assis Chateaubriand, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bituruna, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Braganey

Cafelândia, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbélia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Cruz Machado.

Diamante D’Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos

Enéas Marques, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu

Flor da Serra do Sul, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Beltrão

General Carneiro, Guaraniaçu, Guarapuava

Honório Serpa

Ibema, Inácio Martins, Itaipulândia, Itapejara d’Oeste

Laranjeiras do Sul, Lindoeste

Mallet, Manfrinópolis, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Mariópolis, Maripá, Marmeleiro, Matelândia, Medianeira, Missal

Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Rosa

Ouro Verde do Oeste

Palmas, Pato Bragado, Pato Branco, Paula Freitas, Paulo Frontin, Pérola d’Oeste, Pinhal de São Bento, Pinhão, Planalto, Porto Barreiro, Porto Vitória, Pranchita

Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu

Ramilândia, Realeza, Renascença, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu

Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge d’Oeste, São José das Palmeiras, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Sulina

Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi

União da Vitória

Vera Cruz do Oeste, Verê, Virmond, Vitorino

Cidades do Paraná com possibilidade de geada mais intensa

O segundo aviso do Inmet, de gravidade moderada, alerta para o risco de perda de plantações devido às baixas temperaturas. Nesses locais, as mínimas devem oscilar entre 0°C e 3°C. As cidades sob o alerta laranja são:

Bituruna

Coronel Domingos Soares

Cruz Machado

General Carneiro

Palmas

Paula Freitas

Pinhão

Porto Vitória

Reserva do Iguaçu

União da Vitória