Inaugurada semana passada no Jockey Plaza Shopping, no bairro Tarumã, a loja oficial da NBA em Curitiba terá uma visita ilustre nesta quinta-feira (20). O curitibano Rolando Ferreira, primeiro brasileiro a atuar na liga americana de basquete em 1988 e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, quando o Brasil venceu a seleção americana nos Estados Unidos, visita a NBA Store às 18h30, a primeira loja de produtos oficiais da liga no Sul do Brasil.

Pivô nos anos 80, Rolando foi um dos atletas draftados na NBA em 1988, quando atuou pela equipe do Portland Trail Blazers. Além do ouro no Pan de 1987, Rolando disputou as Olimpíadas de Seul-1988 e Barcelona-1992 ao lado de astros do basquete nacional, como Oscar, Marcel, Gerson, Guerrinha, entre outros.

O curitibano Rolando Ferreira, primeiro brasileiro a atuar na NBA. Foto: Antonio More / Gazeta do Povo / Arquivo

A NBA Store de Curitiba é a sexta loja oficial no Brasil. A loja tem 135 metros quadrados e oferece produtos oficiais, licenciados e exclusivos do maior campeonato de basquete do mundo. Conforme o novo decreto municipal da pandemia, que devolveu Curitiba à bandeira amarela na pandemia, a NBA Store funciona das 12h às 22h no Jockey Plaza Shopping.

