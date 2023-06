31º Imin Matsuri acontece neste fim de semana no Parque Barigui

Os 115 anos da imigração japonesa no Brasil são celebrados com o 31° Imin Matsuri – o Festival do Imigrante Japonês na capital paranaense. O evento acontece nestes sábado (24) e domingo (25), no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. Serão dois dias de apresentações culturais, além de feiras de produtos artesanais e gastronômicos.

A programação, que visa promover convivência entre as culturas oriental e ocidental, traz o iresai, o culto budista em memória aos imigrantes pioneiros.

Além disso, quem visita o evento pode conferir shows de taiko, o tambor japonês, e

as demonstrações de artes marciais. Quem gosta de dança pode assistir a apresentação tradicional nihon buyo.

A entrada no evento é gratuita para crianças de até doze anos de idade e pessoas acima de 60 anos de idade. Os ingressos custam R$ 10,00 para um dia e R$ 15,00 para os dois dias.

No sábado (24) a programação acontece das 10h às 20h, e no domingo (25) das 10h às 18h.

