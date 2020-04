Neste momento de isolamento social, quem tem criança em casa não pode pensar apenas em orientá-las para atividades escolares online e entretê-las com smartphones, tablets, videogames e televisão.

Com a impossibilidade de frequentarem as aulas de Educação Física, de fazerem as atividades extracurriculares como futebol, balé ou natação, e sem poder muitas vezes descer para as quadras dos prédios, pelo risco de aglomeração, o nível de atividade das crianças tem reduzido muito, o que gera nos pais a dúvida sobre como introduzir uma atividade na rotina das crianças e muitas vezes em espaços pequenos.

Segundo informações do Istituto Superiore di Sanità (ISS), da Itália, que tem experimentado a quarentena desde 9 de março, a principal sugestão para crianças de 0 a 11 anos é promover as atividades brincando, tendo em vista a ideia de jogos de movimento.

Além de focar na saúde, o exercício diverte, melhora as condições físicas de saúde e promove o bem-estar psicológico e funcional, afastando o estresse e a frustração.

Em primeiro lugar, os pais devem liderar pelo exemplo e também se manter ativos. Em segundo lugar, eles devem criar lugares seguros para brincar e, depois, escolher atividades apropriadas a cada idade.

Sim, pode subir no sofá!

Não é hora de reclamar a cada momento que as crianças interagirem com os móveis da casa. Deixe-os moverem cadeiras, subirem em sofás, tudo o que puder ser feito de maneira segura. Uma das regras do ISS é manter a livre circulação: está permitido todo tipo de movimento, dança, salto, cambalhotas, alongamentos, para melhorar a coordenação dos movimentos. Invista na música para incentivar o movimento e a coordenação motora.

Para jogar!

Veja dicas de exercícios para cada faixa etária, segundo a ISS:

De 3 a 4 anos

• Pule corda: com um tapete macio e uma corda, crie um obstáculo para pular.

• Jogo de jacaré: espalhe algumas “ilhas” ou “barcos” no chão (usando almofadas, bichos de pelúcia, livros) e faça as crianças pularem de um objeto para outro, o objetivo é não cair “na água” correndo o risco de ser comido pelo jacaré faminto, personificado pelos pais.

• Jogo de espelhos: fique na frente da criança, a cerca de 30 cm de distância, e convide-a para copiar todos os movimentos. Estique os braços para o céu, para frente e para os lados, corra no lugar, imite um macaco, um sapo ou qualquer animal. Mude o papel e o adulto copia os movimentos da criança.

• Organize uma caça ao tesouro doméstico que tente cobrir todas as áreas da casa.

De 5 a 7 anos

• Encontre a forma: crie formas (quadrados, círculos), letras ou números no chão com fita adesiva. Dê instruções que botem a criança em movimento (por exemplo: “rasteje como uma cobra em direção à letra B”, “pule como um canguru no círculo”, “Corra em direção ao número 3”).

• Letras musicais: uma variante do jogo anterior, consiste em colocar a música rítmica para dançar. Pare a música e diga uma das letras, formas ou números. A criança deve encontrar a letra, forma ou número indicado e sentar-se nela.

• A dança do travesseiro: coloque um travesseiro no chão, coloque uma música rítmica e comece a dançar, um dos jogadores diz “travesseiro”. Quem conseguir se sentar primeiro no travesseiro, ganha.

• Voa balão: infle um balão colorido, os jogadores terão que atingi-lo jogando-o no ar como se estivesse jogando tênis, mas sem jogá-lo no chão. Você pode contar em voz alta quantas vezes o balão é atingido e tentar quebrar o recorde.

• Alcance o balão: pendure um balão com uma corda na porta, mais alto que o comprimento do braço da criança, depois desafie-o a tocar o balão com a mão. Conte quantos saltos você pode fazer tocando no balão.

• Pista de obstáculos: crie uma pista de obstáculos divertida que inclua vários movimentos (pular, engatinhar, andar em uma linha com um pé, ziguezague etc.). Para criar a rota, por exemplo: bambolê para pular; fita adesiva para formar linhas de várias formas para andar de maneiras diferentes; travesseiros para pular; fio esticado entre dois objetos (por exemplo, cadeiras) para rastejar; cobertores ou tapetes para rolar e copos ou garrafas de plástico como obstáculos para criar um caminho em zigue-zague.

• Basquete: você pode criar uma cesta em casa e jogar com uma bola macia. Você pode usar cestos de roupa, bolsas rígidas, que você pode colocar no chão ou pendurar na maçaneta da porta. Podem ser usadas folhas de jornal, brinquedos fofinhos ou meias enroladas para criar as bolas. Para tornar o jogo mais emocionante, defina um tempo, por exemplo, dois minutos para fazer o maior número possível de cestas.

• Carrinho de mão: pegue os tornozelos da criança, levante as pernas para que ele possa andar com as mãos.

• Pique sino: este jogo clássico pode ser facilmente adaptado para ambientes internos usando fita adesiva para desenhar a campainha no chão. As crianças são vendadas e devem “bater” o sino de acordo com orientações de um dos pais.

De 8 a 11 anos

• Corrida de batata: disponibilize um certo número de batatas (ou balões) para cada jogador, cada um deve colocar a batata entre os joelhos e correr em direção a uma meta e deixá-la cair em uma tigela ou cesta. Se a batata cair no caminho, você precisa voltar ao início e tentar novamente. O vencedor é aquele que ficar sem batatas primeiro.

• Frasco de diversão: crie cartões escrevendo ações e movimentos divertidos em cada um: “finja estar em uma banda de rock por 2 minutos”, “empurre a parede por 30 segundos” e outros. Coloque as cartas em um recipiente, cada jogador compra uma e faz o movimento indicado.

• Cadeia de movimentos: uma pessoa inicia o jogo fazendo um movimento à vontade, o próximo jogador faz o primeiro movimento e adiciona outro, e assim por diante para cada jogador, formando uma cadeia de movimentos. Ele continua até que a sequência da cadeia seja interrompida (por engano ou esquecimento). O último jogador que executa corretamente todos os movimentos da sequência é o vencedor.

• Festa de dança: coloque música alegre e energizante e solte a dança!

• Freeze Dance: uma variante do jogo anterior requer que a música seja interrompida. Todos os outros devem congelar imediatamente. Se alguém se move, ele perdeu!

• Patinação no “gelo”: limpe uma área da sala e finja deslizar no gelo. Existem várias maneiras de tornar o jogo o mais real possível, como usar meias de lã, usar folhas de papel encerado, para deslizar melhor.

• Salto em distância: desenhe cinco a 10 linhas com a fita de papel, cada uma a cerca de 20 cm de distância, em um tapete. A partir da primeira linha, comece a pular para ver quantas tiras são cruzadas.

Por faixa etária

Cada idade exige um nível de atividade diárias, segundo a Organização Mundial da Saúde:

3 a 4 anos: devem ter, pelo menos 180 minutos de atividades físicas diversas, dos quais pelo menos 60 minutos de atividade de intensidade moderada a vigorosa, durante o dia.

5 a 11 anos: devem fazer ao menos 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa, incluindo atividades para fortalecer o sistema músculo-esquelético três vezes por semana.