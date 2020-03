Diversos cartazes confeccionados com cartolina, papel sulfite, tinta, giz de cera e lápis de cor têm transmitido mensagens de esperança e emocionado moradores em um condomínio de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. “Tudo foi preparado por 70 crianças que moram aqui e fixaram faixas com frases positivas na frente de suas casas neste momento de tanta incerteza devido à Covid-19”, contou a administradora do residencial, Ana Carolina Ferreira.

A ideia começou na família do pequeno Bernardo Batistão, de 6 anos e, em poucas horas, motivou os vizinhos a também colocarem seus dons artísticos em prática com o que tinham em casa. “Vimos isso em um jornal e decidimos fazer”, conta a mãe Tatiane Murbach. “Então, colamos quatro folhas usadas, escolhemos uma frase que mostrava como esse período ruim logo iria passar, e pintamos juntos”.

Orgulhosa do resultado, a mãe fotografou o garoto segurando o cartaz e enviou a imagem para o WhatsApp da síndica na noite do último sábado (21), informando que prenderia a obra de arte na sacada da residência. Só que ela e o filho não imaginavam que inspirariam tanta gente a fazer o mesmo.

“Como tínhamos fechado as áreas comuns do condomínio naquele mesmo dia por prevenção, sabíamos que as crianças estavam tristes e achei aquela ideia excelente para animá-las”, recorda a administradora do espaço, que encaminhou imediatamente a foto para todos os moradores do condomínio Green Gold. “Sabíamos que as crianças estavam tristes e achei aquela ideia excelente para animá-las”.

Ao receberem a imagem, famílias como a de Rosângela Aparecida Primo gostaram da iniciativa e já começaram a procurar materiais que tivessem dentro de casa para improvisar cartazes motivacionais como aquele. “Foi uma forma de distrair nossos filhos e de fortalecer neles a responsabilidade que temos de cuidar uns dos outros”, afirmou a funcionária pública. Além disso, “passamos a eles a convicção de que, com cuidado e fé, nós venceremos”.

No último domingo (22), pela manhã, diversas folhas coloridas já chamavam a atenção em 27 das 66 casas do residencial e o objetivo dos moradores é que elas permaneçam expostas até o fim da crise. “Não sabemos ao certo quanto tempo ficaremos em casa, mas, enquanto a chuva não danificar os papeis, essas mensagens de ânimo e incentivo continuarão lá para nos trazer esperança”, finaliza Ana.