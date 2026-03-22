1º Festival de Bolo Martha Rocha vende 2,5 toneladas em Curitiba

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O primeiro Festival de Bolo Martha Rocha encerrou a estreia em Curitiba com números expressivos. Realizado entre os dias 4 e 15 de março, o evento reuniu 22 confeitarias e comercializou cerca de duas toneladas e meia do doce, vendido a preço único de R$ 19,50 por fatia. A iniciativa partiu da plataforma Curitiba Honesta, responsável por alguns festivais gastronômicos da cidade.

A proposta do festival foi conquistar novos fãs para o bolo Martha Rocha, valorizando a história e incentivando a produção artesanal. O resultado foi além das expectativas: filas nas confeitarias, aumento significativo nas vendas e ampla repercussão espontânea na mídia local e nacional.

“O festival surpreendeu. Em 14 anos realizando eventos gastronômicos (já foram 62 edições), mas o Martha Rocha tomou conta da cidade. Tivemos destaque em todas as TVs e portais de Curitiba e também em veículos de São Paulo, Rio, Minas, Brasília e Porto Alegre”, afirma Sergio Medeiros, editor da Curitiba Honesta e idealizador do evento.

Segundo ele, o aspecto mais marcante foi a resposta emocional do público. “Muitas pessoas comentavam como o bolo remetia a reuniões de família, a celebrações. Curitibanos que hoje moram fora falavam da saudade desse sabor. As vendas superaram nossas expectativas, mas o principal foi resgatar esse ícone local”, diz.

Vendas do bolo Martha Rocha acima das expectativas

O movimento nas confeitarias participantes reforça o impacto da ação. Para Cris Miara, da Confeitaria Brioche, o festival trouxe não apenas volume, mas também engajamento. “Foi um sucesso. As pessoas vinham comprar e acabavam conversando sobre a história da Martha Rocha. Tivemos muitos clientes novos nas duas lojas”, relata.

Na Chiffon Cake, a surpresa veio pela intensidade da procura. “Nem imaginávamos tanta demanda. Muita gente fazia um verdadeiro roteiro, passando por diferentes confeitarias para experimentar versões do bolo”, conta Yumi Fujikawa.

Os números também impressionaram estabelecimentos tradicionais. Na Padaria América, a produção saltou de dois para 22 bolos por dia, totalizando uma tonelada vendida durante o período. “Foi uma loucura”, resume Eduardo Engelhardt.

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Na Só Quindins, o doce já era o principal produto, mas ganhou novo fôlego com o festival. “Escalou de forma absurda. Vendemos 700 quilos no período. Já estamos ansiosos pela próxima edição”, afirma Allan Garcia.

A demanda inesperada também levou a ajustes operacionais. Na Padaria Aquarius, a produção precisou ser multiplicada por dez e as vendas atingiram 400 kg do bolo. “Como funcionamos 24 horas, tivemos um movimento inédito de clientes vindo comer Martha Rocha de madrugada”, conta a gerente Suzana Silva.

Patrimônio Cultural Imaterial

Em fevereiro de 2026, o bolo Martha Rocha foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná. A estreia do festival celebrou o título recente e reafirmou o doce como um dos símbolos da identidade gastronômica curitibana.