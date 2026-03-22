Ovos de Páscoa da Fini: parceria lança chocolates recheados com sabores de balas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fini, líder no segmento de balas de gelatina e regaliz no Brasil, fez uma parceria com a Brasil Cacau para lançar ovos e outros produtos de Páscoa de chocolate ao leite recheados com sabores tradicionais da Fini.

Uma das edições limitadas é o Ovo de Páscoa de chocolate ao leite e total recheio nos sabores Fini Dentaduras e Tubes Morango, que exploram contrastes de textura e sabor e reforçam o caráter sensorial da marca. Exclusivo das lojas da marca parceira, o lançamento chega com o preço estimado de R$89,99 e amplia o portfólio premium da sazonalidade.

Outra novidade vinda dessa parceria é a caixa personalizada com Mini Coelhinhos de chocolate ao leite recheados no sabor Fini Beijos. O produto, também com venda exclusiva nas lojas Brasil Cacau, chega como uma opção presenteável que em formato lúdico e saboroso da Páscoa, com preço estimado ao consumidor de R$39,90.

Já no licenciamento com a Top Cau, nas gôndolas da Americanas, a novidade é o Ovo de Páscoa drageado com as clássicas balas Beijos, Bananas e Dentaduras e vem acompanhado de bombons com recheio nos mesmos sabores. A proposta mistura a cremosidade do chocolate ao universo icônico da marca, com preço estimado de R$64,90.

Com a continuidade do licenciamento com a TOP Cau, o varejo nacional recebe uma aposta de Ovo de Páscoa (155g), com dupla camada de chocolate Top Cau disponível nos sabores Fini Beijos e Dentaduras. O produto conta como surpresa um pacote de bala de gelatina de 15g dentro do respectivo chocolate.

As marcas também apresentam três versões de bombons recheados de chocolate ao leite (55g), disponíveis nos três clássicos da linha, desenvolvidos para atender tanto ao consumo individual quanto ao presenteável. Os produtos têm preço médio entre R$9 e R$14.