Banca do Mario celebra 40 anos e aposta em delivery saudável em Curitiba

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Quem gosta de frequentar algumas feiras de Curitiba sabe: a Banca do Mario é parada obrigatória. Especialista em frutas, legumes e verduras, a família celebra, em 2026, os 40 anos de vida do empreendimento popular, que hoje foca no futuro do consumo e intensifica a venda de seus produtos por delivery.

A história começou lá em 1985, quando o Mario Cavilio resolveu montar uma banquinha de apenas 4 metros, focada em vender maçãs. De lá pra cá, o negócio cresceu, virou referência e hoje é uma das maiores bancas da cidade, com mais de 10 metros quadrados de produtos fresquinhos.

Hoje quem toca o negócio é a Fernanda Cavilio Dalpra e o marido, Endrew. Os dois assumiram a operação em 2022, quando o Mario decidiu dar uma descansada da rotina puxada.

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O que não mudou, garante, foi o capricho na hora de escolher o que vai pra banca. “Assumir a banca foi um processo muito natural para nós, porque já fazíamos parte da rotina há anos. A sucessão aconteceu aos poucos, com muito aprendizado ao lado do meu pai, respeitando tudo o que ele construiu”, afirmou Fernanda “Hoje, seguimos com a mesma essência e qualidade, mas trazendo novas ideias para dar continuidade e fazer o negócio crescer”, destaca Endrew.

E olha que a rotina continua bem puxada. O dia começa lá pela 1h20 da madrugada, com compras no Ceasa, montagem da banca e todo aquele corre-corre. A Banca do Mario hoje marca presença em quatro feiras tradicionais de Curitiba, às quartas-feiras no Bigorrilho (Martin Pena) e Batel (Dom Pedro II), Alto da Glória (aos sábados, na Alberto Bolliger) e Mercês (Praça 29 de março, aos domingos).

Banda do Mário aposta em delivery

Mas a grande novidade dos últimos tempos é o delivery, que ganhou força na pandemia e hoje representa uma parcela importante do faturamento. “O público está aceitando muito bem. A nova geração prefere o delivery, porque a rotina é corrida e muitas pessoas optam pela praticidade de receber em casa”, afirma Fernanda.

E aí, ficou com vontade de experimentar as delícias da Banca do Mario? Anota aí: o delivery rola de quarta a domingo pelo WhatsApp (41) 99114-1515. Nas feiras, você encontra a banca às quartas no Bigorrilho, quintas no Batel, sábados no Alto da Glória e domingos nas Mercês. Você pode ver as novidades também no Instagram!