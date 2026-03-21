“Shopping labirinto” de Curitiba: série de vídeos mostra saga de cliente pra encontrar saída

Um criador de conteúdo de Curitiba postou, nesta semana, uma série de vídeos que arrancou gargalhadas de seus seguidores. Surfando na “lenda urbana” de que é possível se perder nos corredores do Shopping Ventura (antigo Shopping Total), ele gravou sua saga para encontrar a saída, gerando muitas interações — inclusive do próprio shopping, que embarcou na piada e “riu de si mesmo”.

O dono do perfil Dicas do Curitibano é Ricardo Odra, de 43 anos, que soma 16 anos de experiência na área da comunicação. “Eu imaginava que ia ter uma repercussão, mas não que seria tão grande assim”, diverte-se. Desde jovem ele frequentava o Ventura com os pais, que adoravam comprar em uma loja de roupas específica do local.

“Eu vinha sempre, mesmo quando morava em São José dos Pinhais, e sempre achei tudo meio confuso. Agora sou vizinho, moro aqui perto e passo pelo shopping todos os dias. Fazendo o mesmo caminho, ficou um pouco mais fácil, mas ainda assim às vezes me perco de novo. Tem uns espaços em que paro e penso: ‘Que lugar é esse? Será que já passei por aqui?'”, contou à Tribuna.

Daí surgiu a ideia. Ricardo pensou em um roteiro e teve cuidado até com as características do seu visual (como o tamanho da barba e do cabelo) para dar ainda mais credibilidade à sua saga. O primeiro vídeo bombou.

“Ainda estou lá dentro”

A partir dali, Ricardo se animou e gravou mais dois vídeos. “Ontem postei um vídeo acalmando as pessoas, dizendo que estava lá dentro e pedindo para que me procurassem para a gente se ajudar. Depois postei outro saindo do shopping, mas no final era só um sonho: eu continuava lá dentro, dormindo”, explicou.

Ricardo está levando a saga a sério, respondendo a todos os comentários e mensagens diretas como se realmente estivesse perdido. “Tem muita gente curtindo e dizendo que também se perde. É divertido, uma grande brincadeira”, contou.

Para ele, como criador de conteúdo, o objetivo é gerar identificação. “Sou bem-humorado, um piadista que gosta de fazer as pessoas rirem. Cada vez mais coloco isso nos meus conteúdos. As pessoas buscam um alívio no dia a dia e espero que encontrem no meu perfil esse momento de leveza”, disse.

Shopping Ventura entrou na brincadeira

No primeiro vídeo postado, o perfil oficial do Shopping Ventura deixou um comentário: “O bom é que temos de tudo, né? Comida, academia, cinema, kart e muito mais para aproveitar durante este período”. Ricardo aproveitou para seguir no personagem: “Isso sem esquecer do coworking e do espaço para carregar o celular. Sem eles, eu não conseguiria estar aqui este tempo todo”, replicou.

Ricardo garante que as interações não são uma “publicidade disfarçada” e ficou feliz com o retorno. “Fiquei feliz que o shopping respondeu. As empresas precisam rir mais de si mesmas. Isso as aproxima das pessoas, torna tudo mais humano. Espero que tenham levado na esportiva, pois é apenas uma brincadeira”, concluiu.

>>> Conheça mais do trabalho do Ricardo no perfil Dicas do Curitibano

História do local

O Shopping Ventura foi construído em 1997 e inaugurado como Shopping Total. Foi o primeiro da região e rapidamente tornou-se um sucesso. A estrutura inicial era pequena perante o potencial de movimento do bairro, o que motivou diversas reformas de ampliação ao longo do tempo até chegar ao formato atual.

Atualmente, o empreendimento é operado pelo Grupo Tacla, que administra outros 12 shoppings nas regiões Sul e Sudeste. No Ventura, são cerca de 200 operações, sendo oito lojas âncora, 20 opções gastronômicas, cinco salas de cinema e uma pista de kart indoor.