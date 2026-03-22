Alertas colocam o Paraná em risco de tempestades até segunda-feira

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de tempestade para o Paraná neste domingo (22/03). Os avisos continuam válidos até a manhã desta segunda-feira (23/03).

O alerta mais grave, de cor laranja, abrange quase todo o território paranaense, poupando apenas o litoral. As previsões indicam: chuvas de até 100 milímetros (mm) em 24 horas, ventos de 100 km/h e até chance de granizo. O cenário pode resultar em apagões, destruição de plantações, queda de árvores e alagamentos.

Outros dois alertas amarelos, de perigo potencial, cobrem todo o estado. Embora menos severos, ainda indicam chuvas de até 50 mm/dia e riscos consideráveis de estragos.

O que fazer em caso de tempestades

Algumas dicas para dias de chuva intensa são:

Evite áreas sujeitas a alagamentos

Não se abrigue debaixo de árvores

Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de coberturas frágeis

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)