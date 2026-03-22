Dúvidas de escrita? Curitiba tem serviço gratuito que ajuda com a gramática

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com 41 anos, o Telegramática tem sido o guardião da língua portuguesa em Curitiba. Com um time de professoras dedicadas, o serviço gratuito da Secretaria Municipal da Educação continua sendo a referência confiável para tirar dúvidas gramaticais, mesmo na era da inteligência artificial. Por mês, são cerca de 300 dúvidas respondidas.

Tem crase? Como uso a vírgula nesta frase? Essas dúvidas estão no topo da lista do serviço. Mantido pela Secretaria Municipal da Educação, o Telegramática atende gratuitamente pelos telefones (41) 3350-3642 e (41) 3350-3645 e via portal.

O secretário municipal da Educação, Paulo Schmidt, revela que o serviço vai além de Curitiba. “O Telegramática atende pessoas de outros estados, outros países, desde estudantes com dúvidas básicas até questões mais elaboradas, pois o público é formado por escritores, professores, profissionais de diversas áreas e acadêmicos”, relata o secretário.

Formam a equipe atual de atendimento as professoras Fabiane Roberta Mendes, Rita de Cássia Dias Fonseca, Pamela Zibe Manosso Perussi e Flavia Nolasco Witoslawski.

Como surgiu o serviço de Telegramática em Curitiba?

O serviço foi um dos primeiros do gênero no Brasil, inspirado no Grammarphone, tira-dúvidas da língua inglesa implantado em 1979 na cidade de Arkansas, nos Estados Unidos.

Na década de 1980, a versão curitibana foi viabilizada por meio de parceria da Prefeitura com a Telepar, a então companhia estatal de telefonia fixa.

Contato Telegramática

Telefones:

(41) 3350-3642 / (41) 3350-3645



Horário:

das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira