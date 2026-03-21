Nova ponte entre PR e MS vai reduzir viagens em até 100km; veja vídeo

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Uma nova ponte interestadual está prestes a transformar a realidade logística entre Paraná e Mato Grosso do Sul. O anteprojeto da estrutura, que ligará Porto São José (PR) a Taquarussu (MS), foi apresentado aos governadores Carlos Massa Ratinho Junior e Eduardo Riedel neste sábado (21), em São Pedro do Paraná.

Com investimento estimado de R$ 1,37 bilhão, a ponte sobre o Rio Paraná promete encurtar em até 100 km o trajeto de caminhões entre os dois estados, criando um corredor estratégico para o escoamento da produção agropecuária até o Porto de Paranaguá.

“Essa ponte é uma transformação da realidade, tanto do Mato Grosso do Sul quanto do Paraná, porque ela cria uma nova rota de desenvolvimento”, celebrou o governador Ratinho Junior.

O projeto, elaborado pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM), prevê uma travessia de aproximadamente dois quilômetros e prazo de execução de 48 meses após a ordem de serviço. Além da ponte, o anteprojeto inclui intervenções complementares em ambos os estados.

No Paraná, está prevista a restauração de 19,8 km da PR-577, com contorno em Porto São José. Já no Mato Grosso do Sul, o plano contempla a implantação de 30 km da MS-473 e a construção de um viaduto de acesso em Taquarussu.

O secretário da Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, explicou que o próximo passo é a elaboração dos estudos de impacto ambiental, processo que pode levar cerca de 12 meses. “Temos uma boa parceria com o estado vizinho, porque tem a conexão da rodovia do Mato Grosso do Sul com a PR-577, que vai receber ampliação de capacidade”, destacou.

Veja o vídeo de como poderá ficar a nova ponte entre PR e MS:

O governador Eduardo Riedel ressaltou a importância da obra para o desenvolvimento econômico da região. “O que a gente precisa é dar competitividade para os empreendedores de uma maneira geral. Porque isso se desdobra em uma série de outras ações para a nossa economia”, avaliou.

Para o prefeito em exercício de São Pedro do Paraná, Celso Serenato, a ponte representa “um sonho” para o desenvolvimento local. “Já vivemos um momento de desenvolvimento e essa ponte vai alavancar muito mais, unindo dois estados de grandeza excepcional”, declarou.

A iniciativa, que nasceu de demandas de diversos setores empresariais, demonstra o potencial do associativismo na região. Rogério Yabiku, 2º vice-presidente da ACIM, destacou: “É um avanço em logística e economia para a região, mas que terá impacto em todo o Paraná”.

Durante o evento, a Cocamar anunciou um investimento adicional de R$ 200 milhões para uma nova planta de biodiesel, reforçando o potencial de desenvolvimento econômico que a ponte pode catalisar na região.