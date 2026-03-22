Homem é encontrado morto após incêndio em casa abandonada em Curitiba

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Um incêndio em uma residência abandonada na Rua Alberto Folloni, no bairro Juvevê, em Curitiba, resultou na morte de um homem de aproximadamente 60 anos na manhã deste domingo (22/03). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h30 após moradores da região avistarem fumaça preta saindo pelo telhado do imóvel.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com a vítima já com sinais de rigidez, já indicando a morte. Equipes ainda realizaram tentativas de reanimação, mas o homem não resistiu.

A casa térrea de alvenaria, com cerca de 250m², estava repleta de materiais combustíveis diversos.

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O combate às chamas exigiu a mobilização de oito bombeiros, que utilizaram caminhões e uma caminhonete para apagar o fogo. A equipe também realizou ventilação com exaustor, busca por outras possíveis vítimas e o rescaldo final.

Devido às circunstâncias suspeitas do incidente, a Polícia Militar foi acionada e isolou a área. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram chamadas para investigar a possibilidade de crime no local.