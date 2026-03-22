Homem é encontrado morto após incêndio em casa abandonada em Curitiba

Um incêndio em uma residência abandonada na Rua Alberto Folloni, no bairro Juvevê, em Curitiba, resultou na morte de um homem de aproximadamente 60 anos na manhã deste domingo (22/03). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h30 após moradores da região avistarem fumaça preta saindo pelo telhado do imóvel.
Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com a vítima já com sinais de rigidez, já indicando a morte. Equipes ainda realizaram tentativas de reanimação, mas o homem não resistiu.
A casa térrea de alvenaria, com cerca de 250m², estava repleta de materiais combustíveis diversos.
O combate às chamas exigiu a mobilização de oito bombeiros, que utilizaram caminhões e uma caminhonete para apagar o fogo. A equipe também realizou ventilação com exaustor, busca por outras possíveis vítimas e o rescaldo final.
Devido às circunstâncias suspeitas do incidente, a Polícia Militar foi acionada e isolou a área. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram chamadas para investigar a possibilidade de crime no local.