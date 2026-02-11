Torta Martha Rocha é declarada Patrimônio Cultural do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho doce e a textura inconfundível da torta Martha Rocha, que há mais de sete décadas conquista os paladares paranaenses, acaba de receber um reconhecimento à altura de sua tradição. A sobremesa foi oficialmente declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná através de um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do estado nesta terça-feira (10/02).

A iniciativa, que partiu do deputado estadual Hussein Bakri (PSD), teve como inspiração uma sugestão do empresário Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta. “Esse é o primeiro passo para que depois possamos solicitar o selo de Indicação Geográfica para a torta”, explica Medeiros, que coordena o fórum Origens Paraná, plataforma colaborativa voltada à valorização e promoção de produtos com Indicação Geográfica do estado.

A história da torta Martha Rocha remonta a 1954, quando foi criada em Curitiba como uma delicada homenagem a Maria Martha Hacker Rocha, eleita Miss Brasil naquele ano e vice-campeã no concurso de Miss Universo. A receita original é atribuída à confeiteira Dair da Costa Terzado, então proprietária da tradicional Confeitaria das Famílias, que ficava no calçadão da Rua XV de Novembro.

O sucesso foi instantâneo e, com o passar dos anos, a torta tornou-se presença constante em aniversários, casamentos e celebrações especiais da capital paranaense. Hoje, é praticamente impossível visitar uma confeitaria tradicional de Curitiba sem encontrar a famosa Martha Rocha entre as opções de vitrine.

Para celebrar este importante reconhecimento cultural, Curitiba recebe pela primeira vez o Festival do Bolo Martha Rocha, que acontecerá entre os dias 4 e 15 de março, reunindo 15 confeitarias participantes. A proposta do evento é valorizar a história do doce, estimular a produção artesanal e convidar o público a revisitar sabores que compõem a memória afetiva da cidade.

O festival é uma realização da Curitiba Honesta, projeto que há 13 anos trabalha na valorização da gastronomia local e já organizou eventos gastronômicos que caíram no gosto popular, como os festivais de Pão com Bolinho e Carne de Onça. Vale lembrar que o grupo também teve participação fundamental na conquista da Indicação Geográfica da Carne de Onça de Curitiba, obtida em maio de 2025.

Durante o período do evento, as confeitarias participantes oferecerão fatias de Martha Rocha pelo preço único de R$ 19,50, permitindo que o público experimente diferentes versões e interpretações do clássico curitibano.

Mais do que uma simples sobremesa, a Martha Rocha representa um capítulo da história curitibana, uma expressão de criatividade, orgulho local e tradição. O festival surge como uma celebração desse legado, conectando gerações através da confeitaria e reafirmando o papel fundamental da gastronomia como expressão cultural da cidade.