Carne na panela de pressão: 7 receitas suculentas para o jantar

A panela de pressão é uma grande aliada quando o objetivo é preparar carnes suculentas e macias. Com ela, é possível transformar cortes simples em verdadeiras delícias, garantindo refeições irresistíveis. Além disso, ela facilita os preparos, reduzindo o tempo na cozinha e intensificando os sabores. Por isso, confira 7 receitas incríveis de carne na panela de pressão para você preparar em casa!
1. Coxão duro com batata e cenoura
Ingredientes
- 1 kg de coxão duro cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 500 ml de caldo de carne
- 3 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1 folha de louro
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica doce, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com o caldo de carne, coloque a folha de louro e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e coloque as batatas e a cenoura. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe por mais 10 minutos, sem tampa. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
2. Pernil com molho barbecue
Ingredientes
- 1 kg de pernil suíno cortado em pedaços
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 fio de azeite de oliva
- 200 ml de molho barbecue
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o pernil, o sal e a páprica e misture. Cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente o molho barbecue, misture e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.
3. Rabada com agrião
Ingredientes
- 1 kg de rabo bovino em pedaços
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 fio de azeite de oliva
- 1 folha de louro
- 500 ml de água
- 1 maço de agrião
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o rabo bovino, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Acrescente a água e tampe a panela. Cozinhe por 50 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Junte o agrião e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.
4. Acém com mandioca e cenoura
Ingredientes
- 1 kg de acém cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 mandiocas descascadas e picadas
- 2 cenouras descascadas e fatiadas
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 folha de louro
- 500 ml de caldo de carne
- Tomilho para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o acém e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica defumada, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Cubra com o caldo de carne e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Junte as mandiocas e as cenouras e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, sem tampar. Desligue o fogo e finalize com o tomilho. Sirva em seguida.
5. Costela com cerveja preta
Ingredientes
- 1,5 kg de costela bovina cortada em pedaços
- 1 cebola descascada e fatiada
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 350 ml de cerveja preta
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 punhado de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para a panela de pressão e doure. Junte a cerveja preta e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.
6. Músculo ao molho madeira
Ingredientes
- 1 kg de músculo cortado em pedaços grandes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- 1/2 xícara de chá de vinho madeira
- 1 1/2 xícara de chá de caldo de carne
- 1 colher de chá de farinha de trigo
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o músculo com sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite de oliva e a manteiga em uma panela de pressão e doure a carne de todos os lados. Acrescente a cebola e o alho e doure. Adicione o cogumelo e o vinho madeira, raspando o fundo da panela para soltar os sabores. Ferva até o álcool evaporar. Junte o caldo de carne, misture e tampe a panela. Cozinhe por 35 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Reserve. Em um recipiente, dissolva a farinha de trigo em um pouco de caldo de carne, despeje na panela e cozinhe sem tampa até o molho engrossar. Sirva em seguida.
7. Patinho com brócolis
Ingredientes
- 1 kg de patinho cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 brócolis em floretes
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Água quente para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o patinho aos poucos. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Junte o tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Acrescente os floretes de brócolis, misture delicadamente e cozinhe, sem tampa, por mais 7 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.