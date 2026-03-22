Centro

Escultura em homenagem a Jaime Lerner inaugura nesta segunda em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM
- Atualizado: 22/03/26 17h24
Escultura que homenageia Jaime Lerner ficará no centro de curitiba
Foto: Pedro Ribas/SECOM

Inaugura nesta segunda-feira (23/03), às 11 horas, a escultura em homenagem ao arquiteto, urbanista, ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná, Jaime Lerner (1937–2021).

A obra, em bronze, foi criada pelo artista Elvo Benito Damo e produzida pela Prefeitura de Curitiba para as comemorações dos 333 anos da capital.

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A escultura ficará no centro do calçadão da Rua XV de Novembro, próximo à Galeria Ritz, um dos espaços mais simbólicos da cidade e diretamente ligado às transformações urbanas lideradas por Lerner.

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