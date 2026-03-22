Escultura em homenagem a Jaime Lerner inaugura nesta segunda em Curitiba

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Inaugura nesta segunda-feira (23/03), às 11 horas, a escultura em homenagem ao arquiteto, urbanista, ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná, Jaime Lerner (1937–2021).

A obra, em bronze, foi criada pelo artista Elvo Benito Damo e produzida pela Prefeitura de Curitiba para as comemorações dos 333 anos da capital.

A escultura ficará no centro do calçadão da Rua XV de Novembro, próximo à Galeria Ritz, um dos espaços mais simbólicos da cidade e diretamente ligado às transformações urbanas lideradas por Lerner.