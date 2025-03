Evite acidentes no Carnaval! Dicas valiosas de como comprar serpentinas e lança-confetes

Com a chegada do Carnaval, foliões de todo o Brasil se preparam para muitos dias de festa, cores e brilho. No entanto, a diversão deve vir acompanhada de segurança, especialmente no uso de lança-confetes e serpentinas. Empresas e autoridades alertam para os riscos do uso de serpentinas metálicas, que podem causar curtos-circuitos e acidentes graves quando encostam na rede elétrica.

O uso de serpentinas metálicas já é proibido em diversos estados, como Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, devido ao alto risco de choque elétrico. Em contato com fios de alta tensão, o material metalizado conduz eletricidade, podendo provocar explosões, interrupções no fornecimento de energia e até acidentes fatais. Por isso, fabricantes do produto, órgãos de segurança e empresas de energia recomendam a substituição por alternativas seguras.

O diretor fundador da Popper, empresa referência em produtos para festa e eventos, Eduardo Kubitski, destaca que desde o fim de 2010 e início de 2011 comercializa linhas de produtos sem a serpentina metálica. “Temos o compromisso de entregar experiência para os nossos consumidores com produtos que sigam todas as exigências de qualidade e de segurança do mercado. Há mais de 14 anos já não trabalhamos com esse tipo de produto”, ressalta. Ele também comenta que as embalagens trazem em destaque a informação de que o produto não contém a serpentina metálica.

Um item que exige atenção são os lança-confetes, muito utilizados em blocos de rua e festas privadas. Para evitar problemas, especialistas recomendam verificar a procedência dos produtos. Além disso, esse tipo de produto deve ser manuseado com cuidado, seguindo as instruções do fabricante.

Dicas para usar lança-confetes com segurança

Optar por produtos sem as serpentinas metálicas e com indicação clara na embalagem, evitando o risco de condução de eletricidade.

Verificar o lacre de segurança, que evita acionamentos acidentais, proporcionando mais confiabilidade no manuseio e armazenamento.

Escolher marcas que tenham tela protetora interna, o que impede a projeção de qualquer objeto ou dispositivo além do papel de serpentinas e confetes.

Verificar se o produto utiliza papel novo e livre de impurezas, sem o uso de retalhos ou sobras de produção, eliminando o risco de resíduos indesejados, como vidros e outros perfurocortantes.

Nunca apontar o lança-confetes para o rosto ou áreas sensíveis do corpo, evitando riscos à saúde física e mental das pessoas.