10 dicas para curtir o Carnaval sem comprometer a saúde

O Carnaval movimenta ruas, avenidas e trios elétricos, trazendo dias de festa e animação sem hora para acabar. Para manter a energia durante a folia, é importante equilibrar diversão e cuidados com o corpo. A rotina intensa e as altas temperaturas podem desgastar o organismo rapidamente, afetando a disposição.

Adotar hábitos simples e preventivos faz toda a diferença na hora de aproveitar cada dia sem perder o pique. Veja, abaixo, dicas de médicos do que fazer antes, durante e depois da folia para evitar muitos problemas comuns sentidos no corpo!

1. Descanse e consuma alimentos que dão energia

Uma boa noite de sono confere muito mais disposição ao organismo, então é essencial descansar antes da folia. Tome cuidado com a alimentação, evitando comidas mais gordurosas, mas ao mesmo tempo sem considerar dietas mais restritivas. Lembre-se que o seu corpo precisa de nutrientes para enfrentar a maratona.

“Antes da folia, preferencialmente não pular nenhuma das grandes refeições, pois isso faz com que a rotina se perca. Um café da manhã reforçado, com frutas, ovos ou iogurte, cereais, aveia etc., vai ajudar a aguentar o dia”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). Na alimentação pré-folia, não esqueça de consumir bons carboidratos, de preferência os integrais, pois seu corpo precisará de muita energia.

2. Prepare-se antes

Bloquinhos costumam ocorrer em grandes espaços abertos e demandam um bom condicionamento. “E como nem todos estão com preparo físico adequado para essa maratona, problemas como câimbras e dores musculares, principalmente nas pernas e nos pés, são comuns”, alerta a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e do American College of LifeStyle Medicine, que complementa: “Dessa forma, é importante que você escolha sapatos adequados e confortáveis para encarar o dia de folia e não se esqueça de realizar um bom alongamento antes de sair de casa”.

O ortopedista Dr. Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva explica que “alongamentos básicos dos músculos da perna e da panturrilha já ajudam. Se possível, em alguns momentos na folia, também repita os movimentos”, aconselha.

Para quem vai passar muitas horas em pé, o médico recomenda o uso de calçados confortáveis, “mas que tenham um solado com uma espessura mais ou menos de dois centímetros. Ou seja, não utilizar rasteirinha, sapatos ou sapatilhas que não tenham solado, porque isso dá muito problema, não tanto no joelho, mas em relação ao pé (fascite plantar e dor)”, acrescenta o ortopedista Dr. Marcos Cortelazo.

O profissional sugere “também não usar saltos muito altos, pois eles sobrecarregam muito a parte anterior do joelho, o que também causa dor. Então, para mulher, o solado tipo anabela ou mesmo os tênis de caminhada e corrida, que também são indicados para homens”.

3. Leve apenas o essencial

Você vai passar horas em pé, não vai? A sobrecarga na coluna e nas articulações vai piorar ainda mais a sua situação. “Use carteiras de cintura ou mochilas que distribuam o peso de forma igual pelas costas, evitando assim dores e desconfortos”, diz a Dra. Aline Lamaita.

Na mochila, lembre-se de levar os alimentos leves: “O segredo é se programar antes e comprar snacks saudáveis, barrinhas proteicas, castanhas, frutas frescas ou secas e lanches naturais para levar durante o percurso, garantindo lanches leves e saudáveis, com o bônus de gastar menos dinheiro”, afirma a Dra. Marcella Garcez.

4. Hidrate-se e evite a bebedeira

Durante a folia, é fundamental que você tome cuidado com a desidratação e consuma bastante água. “Isso porque o calor intenso e o consumo de bebidas alcoólicas em excesso podem aumentar a incidência de câimbras, dores musculares e a retenção de líquidos”, lembra a Dra. Aline Lamaita.

“Não esqueça de beber água, ainda mais com o calor dos últimos dias. Já que suamos mais, o risco de desidratação é alto. Ande sempre com sua garrafinha de água, lembre-se de levar frutas como maçã, pera e melão, pois elas ajudam na hidratação do corpo”, sugere a Dra. Deborah Beranger, endocrinologista com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ).

E quanto a bebidas alcoólicas, a profissional ainda alerta: “tome muito cuidado com o consumo excessivo de álcool. Além da desidratação, outro fator importante causado pelo álcool é a sobrecarga do rim. O etanol atrapalha a função do hormônio antidiurético, que garante que o corpo não perca muita água, fazendo com que o rim deixe de concentrar a urina, perdendo mais água que o habitual”.

5. Cuide de seus ouvidos

O barulho em festivais pode chegar a 120 decibéis próximo das caixas de som, o que está acima dos níveis seguros. “O limite de exposição considerado seguro para sons de 85 decibéis é de 8 horas diárias. Para sons de 110 decibéis, a orientação é não ultrapassar 30 minutos e, para sons de 120 decibéis, apenas 15 minutos”, explica a otoneurologista Dra. Nathália Prudencio, otorrinolaringologista especialista em tontura e zumbido.

A médica explica que, dentro do nosso ouvido, existem células ciliadas que vibram em resposta às ondas sonoras externas e é a interpretação dessas informações que chegam até a nossa cóclea que cria a experiência auditiva. “No entanto, sons em volume muito alto, dada a intensidade do estímulo sonoro, podem agredir essas células e provocar lesões de níveis variados. Então, em festivais, é importante adotar alguns cuidados, pois a perda auditiva e sintomas relacionados podem se instalar após uma única exposição ao som alto, dependendo da susceptibilidade do paciente. É o que chamamos de trauma acústico”, diz a especialista.

Evitar manter-se próximo a fontes sonoras de alta intensidade, como caixas de som, por longos períodos e fazer pausas em ambientes silenciosos, preferencialmente a cada hora no máximo, são estratégias importantes para permitir que as estruturas do ouvido se recuperem adequadamente. “Profissionais ou aqueles que querem pegar lugar na grade devem utilizar protetores auriculares. Existem diversos produtos do tipo, inclusive plugs com filtros que preservam a qualidade do som, mesmo com a proteção”, explica a Dra. Nathália Prudencio.

E, ao notar alguma alteração auditiva incomum durante o festival, como zumbido ou sensação de ouvido tapado, é extremamente recomendável se afastar do som alto e dar uma pausa para proteger a audição. Esses sintomas indicam que o seu sistema auditivo sofreu lesões importantes que podem se agravar caso a exposição a sons de alta intensidade continue.

Os foliões devem sempre passar protetor solar para irem aos bloquinhos (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)

6. Proteja sua pele

É importante lembrar que a exposição a luz solar durante esses eventos tende a ser prolongada e intensa, segundo a dermatologista Dra. Mônica Aribi, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “Devemos sempre usar filtros solares com no mínimo FPS 30 para UVB e proteção de 15 para UVA que, apesar de não ser tão responsável pelas formações cancerígenas, envelhece muito a pele por degenerar o colágeno”, diz a médica.

Além disso, é importante que o produto seja aplicado de 20 a 30 minutos antes de sair de casa para que possa começar a agir. “E nada de deixar o filtro solar em casa, pois a reaplicação do fotoprotetor ao longo do dia é fundamental para garantir sua eficácia. Até mesmo se o produto for à prova d’água ou resistente ao suor é importante reaplicá-lo a cada duas horas, pois os filtros solares tendem a perder a eficácia quando não são reaplicados após sudorese intensa”, destaca a Dra. Mônica.

Outra maneira de curtir a folia sem precisar se preocupar com os danos do sol na pele é por meio da utilização de barreiras físicas, como óculos de sol, que devem ter lentes com proteção UVB para evitar danos aos melanócitos oculares e região das pálpebras.

“É importante também utilizar roupas, chapéus, bonés, óculos escuros, sombrinhas e, para quem vai ficar na praia, guarda-sóis. Toda medida que evite a exposição solar da região acometida deve ser estimulada, mas elas são sempre combinadas com o uso do fotoprotetor”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

7. Tente não permanecer muito tempo na mesma posição

Procure evitar ficar na mesma posição. “É importante que você faça pausas para se sentar e levantar os pés, aliviando o peso dos membros inferiores”, recomenda a Dra. Aline. Essa também é uma recomendação para proteger as articulações.

“Se ficou muito tempo em pé, procure sentar, dobrar o joelho, mudar a posição. Porque muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, sempre vai gerar uma sobrecarga para o joelho e são situações de desconforto. E, eventualmente, também evite pular muito durante a folia, pois isso pode gerar uma sobrecarga aguda do joelho e gerar dor”, explica o Dr. Marcos Cortelazo.

8. Cuide da pele imediatamente ao chegar em casa

Os cuidados não param após o fim do carnaval. Ao chegar em casa, é importante que você invista em uma poderosa rotina skincare capaz de remover sujidades acumuladas na pele (e o fotoprotetor) e tratar os danos que o tecido pode ter sofrido durante o dia. É fundamental, por exemplo, fazer uso de um sabonete facial ou espuma de limpeza com fórmula cremosa e suave que seja capaz de remover a oleosidade e sujidade da pele sem agredi-la.

Em seguida, a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff recomenda que você faça uso de máscaras faciais hidratantes e calmantes. “A hidratação tópica da pele após a exposição solar intensa é muito importante, pois, à medida que tomamos sol, nossa pele tende a desidratar-se, o que prejudica a renovação celular e consequentemente, a textura da pele”, alerta a especialista. Para evitar este problema, escolha máscaras faciais que contenham ativos como Aloe vera.

9. Permita-se descansar

Permita-se descansar entre os dias de folia, com uma boa noite de sono para que seu corpo possa recuperar energia e suas pernas tenham o descanso adequado. Segundo a Dra. Aline Lamaita, como durante o carnaval nós dormimos tarde e permanecemos muitas horas em pé, existe uma tendência à retenção de líquidos e inchaço, principalmente para pessoas com problemas de circulação, obesos, gestantes e portadores de pressão alta.

“É importante lembrar que, se o inchaço permanecer por um longo período, a incidência de erisipelas, flebite e até trombose aumenta”, explica a médica. Se possível, marque uma massagem relaxante entre os dias de folia.

10. Cuidado com o inchaço das pernas

Neste caso, a médica recomenda que se durma com as pernas elevadas, colocando um travesseiro sob elas, e realize compressas frias no final do dia. Além disso, é preciso tomar cuidado com a alimentação durante o Carnaval, evitando o consumo de refrigerantes e comidas industrializadas, pois o excesso de sódio pode aumentar a pressão arterial e piorar o inchaço.

“É importante também que nunca se escalde os pés ou realize qualquer tipo de compressa quente, pois essas podem causar dilatação dos vasos sanguíneos e agravar o quadro”, alerta a Dra. Aline Lamaita. “Para quem já possui predisposição para retenção hídrica, consulte um vascular, pois existem medicações, meias e até cremes que podem deixar suas pernas bem mais leves e saudáveis para curtir a folia”, finaliza a médica.

Por Maria Claudia Amoroso