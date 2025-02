Carnaval diferente: parques do Paraná são opção para quem gosta de natureza

O Carnaval está chegando e, para quem busca uma alternativa às tradicionais festas de rua, os parques estaduais do Paraná oferecem uma opção refrescante. As 27 Unidades de Conservação (UCs) administradas pelo Instituto Água e Terra (IAT) estarão abertas durante todo o feriado prolongado, incluindo a terça-feira de Carnaval.

Os curitibanos e turistas terão a oportunidade de trocar o asfalto pela natureza, desfrutando de montanhas, rios, mata e fauna local. O melhor de tudo? Na maioria dos parques, a entrada é gratuita e não requer cadastro antecipado.

Para os interessados em uma experiência mais urbana, o Jardim Botânico de Londrina, no Norte do estado, também estará de portas abertas. O complexo ambiental apresenta uma rica variedade da flora paranaense, dividida em cinco jardins temáticos, incluindo o famoso Arboreto Nativas do Paraná.

Já no litoral, o Aquário de Paranaguá promete encantar os visitantes com suas atrações marinhas. O destaque fica por conta do show da sereia, que mergulha no tanque diariamente às 11h e 15h. Na segunda-feira de Carnaval, o aquário ainda promove o Bloco da Sereia, um evento especial para crianças de 6 a 12 anos. As inscrições podem ser feitas por este LINK, e entrada custa R$ 30.

Para os aventureiros, os Parques Estaduais Pico do Marumbi e Pico Paraná oferecem estrutura para camping nos dias 1º e 2 de março. A reserva deve ser feita com antecedência via WhatsApp, e o valor é de R$ 20 por campista/dia.

MOTORHOME – Os Parques Estaduais São Camilo, em Palotina (Oeste), e Guartelá, em Tibagi (Campos Gerais), por sua vez, oferecem estrutura para os motorhomes. Os veículos devem permanecer apenas na área designada. Os interessados devem entrar no site do IAT para verificar disponibilidade. São oferecidos pontos de água e luz, nas voltagens 110V e 220V. Para pernoitar é cobrado o valor de 0,20 UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná) por veículo, cerca de R$ 30.

CAMPING – A atividade de campismo também é muito buscada nas Unidades de Conservação. Dois parques disponibilizam estrutura apropriada: o Pico do Marumbi, entre Morretes, Piraquara e Quatro Barras, e o Pico Paraná, entre Campina Grande do Sul e Antonina. Os espaços vão funcionar nos dias 1º e 2 de março, com saída até 12h do dia 3. Interessados devem apresentar o Termo de Conhecimento de Risco preenchido e assinado.

A reserva é feita com antecedência via WhatsApp (41) 99554-3988. Após a confirmação e envio dos documentos, é cobrado o valor de R$ 20 por campista/dia. Crianças até 12 anos não pagam. Atendimento e entrada do camping é das 8h às 15h, o horário limite para saída é 12h.

Vale ressaltar que os horários de funcionamento variam conforme a UC, e algumas, como o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, cobram ingresso. É recomendado consultar o site do IAT para informações detalhadas sobre cada parque.