Vigília de Carnaval: sete horas de programação religiosa em Curitiba

A capital paranaense será palco da 7ª edição da Vigília de Carnaval “Eu Acredito em Milagres”, promovida pela Associação Evangelizar É Preciso. O evento, que acontecerá na madrugada de sábado (1º) para domingo (02), promete uma intensa jornada espiritual no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas.

Com o tema “Adoradores e Vitoriosos”, a vigília de 2025 convida os fiéis a uma profunda reflexão sobre o retorno ao sagrado. A programação, que terá início às 23h e se estenderá por sete horas, é aberta ao público e oferecerá uma variedade de atividades espirituais.

+ Leia mais 6 cuidados com a alimentação no Carnaval

Os participantes poderão vivenciar momentos de oração, pregação e louvor, além de adoração ao Santíssimo Sacramento. O ponto alto da vigília será a celebração da Santa Missa às 5h, conduzida pelo Padre Anderson Rosa.

O evento contará com a presença de renomados religiosos, incluindo os Padres Cleberson Evangelista, Diogo Albuquerque, Jorge Fortunato e Marcelo Cecato. Também participarão missionários e apresentadores da TV Evangelizar, como Claudia Andrade, Dulce Maria Lazinski, Thiago Lopes e Irmã Zélia Garcia.

Para os amantes da música, a vigília reserva atrações especiais. A dupla sertaneja católica Alvaro & Daniel, Dudu da Missão Amor Maior e a comunidade Colo de Deus prometem elevar os espíritos com suas apresentações.

Pensando nos fiéis que não poderão comparecer pessoalmente, a TV Evangelizar fará a transmissão ao vivo de toda a programação. Com uma ampla rede de canais próprios, geradores e afiliados, a emissora católica alcança um público estimado de quase 120 milhões de pessoas.

Para quem deseja acompanhar a vigília pela TV, informações sobre sintonia estão disponíveis no site da Evangelizar.

Serviço

Vigília “Eu Acredito em Milagres” – Adoradores e Vitoriosos

Data: 1º e 2 março 2025

Local: Anfiteatro Jesus das Santas Chagas – Praça Senador Correia, 55 – Centro/ Curitiba/PR

Horário: 23h

Duração: 7 horas

Transmissão: Ao vivo pela TV Evangelizar e pelo canal do YouTube da TV

Programação

23H00: Início

23H05: Adoração ao Santíssimo Sacramento, com Pe. Cleberson Evangelista, Irmã Zélia Garcia e a dupla Alvaro & Daniel

23H20: Animação, com Dulce Maria Lazinski, Thiago Lopes (TV Evangelizar), Alvaro & Daniel

23H30: Invocação ao Espírito Santo, com Dulce Maria e Pe. Cleberson

23H40: 1ª Pregação, com Pe. Cleberson Evangelista

00h15: Oracional Capela, com Dulce Maria

00h20: 2ª Pregação, com Irmã Zélia

00h55: Louvor e animação, com Alvaro & Daniel

01h05: Oracional Capela, com Dulce Maria

01h10: Momento Amor Maior, com Dudu

01h30: Oracional Capela, com Claudia Andrade (TV Evangelizar)

01h35: Momento Colo de Deus

02h15: Louvor e animação, com Pe. Diogo Albuquerque e Colo de Deus

02h25: 3ª Pregação, com Pe. Diogo Albuquerque

03h05: Adoração ao Santíssimo Sacramento, com Pe. Jorge Fortunato

03H30: Louvor e animação, com Pe. Diogo, Thiago Lopes e Dudu

03H50: Oracional Capela, com Claudia Andrade

03H55: 4ª Pregação, com Pe. Marcelo Cecato

04h30: Adoração ao Santíssimo Sacramento, com Pe.Jorge Fortunato, Claudia Andrade e Dudu

05h00: Santa Missa, com Pe. Anderson Rosa