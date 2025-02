6 cuidados com a alimentação no Carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Carnaval é um período de muita animação, mas também exige resistência para acompanhar a programação de blocos, desfiles e festas. Para manter o fôlego do começo ao fim, a alimentação precisa ser uma aliada, fornecendo os nutrientes necessários para evitar a fadiga e repor as energias gastas.

Segundo Ana Carolina Roos, nutricionista e professora do curso de Nutrição da Universidade Positivo (UP), vale a pena investir em uma combinação de frescor e leveza quando o assunto é se alimentar bem durante a folia. “O ideal é optar por refeições leves para manter a energia. É importante que sejam mantidas as principais refeições, pelo menos café da manhã, almoço e jantar. E se a pessoa puder fazer alguns lanches nos intervalos, melhor ainda”, aconselha.

Abaixo, confira o que comer em cada refeição para garantir energia para o Carnaval!

1. Café da manhã

No café da manhã, a sugestão é consumir frutas e alimentos que contenham fibras, porque elas dão a sensação de saciedade e melhoram o funcionamento do intestino. Bons exemplos são os cereais integrais, como no pão integral. Além disso, é importante consumir uma proteína, como ovo ou queijo branco.

2. Almoço e jantar

Ao longo do dia, as refeições principais são responsáveis por fornecer todos os nutrientes de que o corpo precisa para continuar em movimento. “No almoço e no jantar, apesar da festa, é importante manter o equilíbrio, comendo bastante salada, fontes de proteína de qualidade e que sejam de fácil digestão. Pode ser um peito de frango, peixe ou ovos. E, para manter a energia, o carboidrato também não pode faltar. Pode ser arroz, macarrão, mandioca, batata inglesa ou batata-doce”, aconselha a nutricionista. As leguminosas, como feijão, grão-de-bico, ervilha e lentilha, também devem estar no cardápio.

3. Lanchinhos

Quem vai passar o dia curtindo a festa deve, ainda, considerar carregar consigo itens para os lanchinhos dos intervalos. Nesse caso, as frutas e sucos naturais, assim como barras de cereal — desde que nas versões integrais, sem adição de xarope de glicose — são boas opções.

Também é uma boa ideia preparar um sanduíche, por exemplo, com frango, atum, queijo branco, ricota ou queijo cottage, completando com folhas e legumes a gosto. Mas atenção: “se for o caso de preparar um sanduíche para levar, não podemos esquecer de levar esse sanduíche bem-acondicionado em um recipiente que o mantenha bem fresquinho, para evitar intoxicação”, alerta Ana Carolina Roos.

A água é a principal aliada do folião no Carnaval (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)

4. De olho na hidratação

O cuidado com a hidratação é primordial. “O ritmo nos dias de Carnaval é muito intenso e a consequência é que o corpo perde muita água, principalmente se a pessoa não estiver se hidratando adequadamente ou se ela fizer um uso excessivo de bebidas alcoólicas”, pontua Ana Carolina Roos.

Por isso, a água é a principal aliada do folião. Além dela, sucos naturais, chá sem açúcar e bebidas que repõem os sais minerais perdidos na transpiração, como isotônicos e água de coco, também são boas pedidas. “Para saber a quantidade diária de líquido que se deve ingerir, basta multiplicar o peso por 35 ml. Ou seja, uma pessoa que pesa 65 kg deve ingerir aproximadamente 2,3 litros de líquido ao dia. Claro, esse valor pode ser superior caso a transpiração seja muito intensa”, ensina.

5. Cuidado com o consumo de álcool

Refeições muito gordurosas e bebida alcoólica em excesso são inimigos de um carnaval bem curtido. “O excesso de álcool pode provocar aquela famosa ressaca no dia seguinte da festa. Se a gente for lembrar de alguns outros fatores, por exemplo, o calor excessivo e mesmo o desgaste físico de horas seguidas de folia, tudo isso pede um aumento bem importante na quantidade de água que deve ser consumida. Além disso, vale lembrar que o álcool tem efeito diurético e isso faz com que o organismo perca ainda mais água”, lembra a nutricionista.

Por isso, para quem vai ingerir bebida alcoólica, é importante que esse consumo seja feito com moderação e seja intercalado com a ingestão de água. Também deve-se lembrar que o álcool não deve ser ingerido com o estômago vazio para evitar tontura, visão turva e até hipoglicemia.

6. Atente-se à qualidade dos alimentos

O conselho final é relativamente simples, mas imprescindível. “Precisamos ficar muito atentos com a qualidade dos restaurantes que vamos frequentar e com os alimentos vendidos por ambulantes. Isso porque, nesse calor, os alimentos podem ficar expostos a temperaturas inadequadas para conservação, formando um ambiente ideal para proliferação de bactérias que podem causar intoxicação alimentar e estragar a festa do folião”, completa Ana Carolina Roos.

Por Enzo Feliciano