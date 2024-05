Com a chegada das festas juninas, a tradição de decorar a casa para o São João ganha ainda mais importância. Para ajudar a criar uma mesa deslumbrante e festiva, o diretor de arte e digital influencer, Ale Monteiro, especialista em decoração, compartilha dicas para transformar qualquer ambiente em uma verdadeira festa junina. Confira:

1. Escolha a toalha de mesa certa

Uma toalha de mesa que remeta ao tema é um passo essencial. Para o São João, opte por tecidos coloridos e estampados, como xadrez ou chita. Essas estampas tradicionais trazem um charme rústico e alegre, evocando a atmosfera festiva da roça.

+ Leia também: Festas Juninas, quermesses e arraiás em Curitiba: confira a programação

2. Use adornos típicos

Para dar vida à mesa, adicione elementos decorativos típicos, como miniespantalho, chapéus de palha, bandeirinhas e flores do campo. Esses detalhes são fundamentais para criar o clima junino e podem ser facilmente distribuídos pela mesa, complementando a decoração de forma harmoniosa.

3. Aposte em cores vibrantes

A decoração de São João é conhecida por suas cores vibrantes e alegres. Invista em tons de vermelho, amarelo, azul e verde. Utilizar essas cores em guardanapos, jogos americanos, pratos e copos ajudará a criar uma mesa convidativa e cheia de vida.

4. Inclua elementos naturais

Para um toque autêntico, incorpore elementos naturais na decoração. Use cestas de vime para servir pães e frutas, folhas de bananeira como sousplats, e palha para envolver talheres. Esses elementos trazem rusticidade e autenticidade à mesa, conectando os convidados com a tradição junina.

+ Leia também: Corpus Christi em Curitiba tem show de Reginaldo Manzotti e maior tapete do país

5. Capriche nos detalhes

Detalhes fazem toda a diferença. Personalize a mesa com etiquetas feitas à mão para identificar os pratos, use fitas de cetim para amarrar os guardanapos e coloque velas em potes de vidro decorados com juta. Esses toques personalizados mostram cuidado, encantando os convidados.

6. Prepare doces típicos de festa junina

Além da decoração, os doces típicos de São João são essenciais para compor a mesa. Canjica, pé-de-moleque, paçoca e bolo de fubá, apresentados em travessas rústicas, não só deliciam os convidados como também enfeitam a mesa, tornando-a ainda mais atrativa.

+ Leia também: Inédita no Sul, exposição imersiva “Tutankamon” traz Egito antigo a shopping de Curitiba

7. Bebidas servidas com charme

Decore as garrafas de bebidas com fitas coloridas e use canudos de papel decorados. Para as crianças, sucos servidos em potes de vidro com tampa e canudos coloridos adicionam um toque divertido. Para os adultos, quentão e vinho quente podem ser servidos em canecas de cerâmica.

8. Centro de mesa temático

O centro de mesa deve ser o destaque. Crie um arranjo com espigas de milho, flores do campo e pequenas bandeirinhas. Outra opção é usar um minibalão de São João como peça central, trazendo uma lembrança das festas de antigamente.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!