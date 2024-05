Festas Juninas, quermesses e arraiás em Curitiba: confira a programação

Às vésperas do início do sexto mês do ano, Curitiba se organiza com uma série de festas juninas programadas. As atrações acontecem em diferentes pontos da cidade, com opções para todas as idades e gostos. Ao longo de junho, três figuras são celebradas: Santo Antônio, no dia 13, São João, no dia 24, e São Pedro, no dia 29.

Na balada

Para quem quer comemorar em casas noturnas, a primeira festa acontece ainda em maio. Nesta sexta-feira, 31, acontece o ARRAYard. Quem anima a festa a partir das oito horas da noite é o grupo Syon Trio. Os ingressos custam R$ 30,00 e o local fica na Alameda Presidente Taunay, número 435, no Batel.

Já no dia 15, acontece a festa junina do +55. O evento conta com pescaria, barraca do beijo e distribuição de quentão. O preço da entrada ainda não foi divulgado e o lugar fica na Avenida Vicente Machado, número 866.

Para toda a família

Quem deseja comemorar em família pode participar do Paraná Junino, evento gratuito promovido em parceria entre o Sesc PR e a RPC. O evento, que é gratuito, acontece no dia 08, no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade. Além das atrações típicas, a ação terá a clássica quadrilha junina e feiras gastronômicas, com opções como quentão, milho verde, canjica, pamonha, bolo de fubá, cachorro quente e pastel.

Já na Paróquia Senhor Bom Jesus do Portão, o arraiá acontece ao longo de todo o final de semana, nos dias 08 e 09 de junho. O evento promete comidas típicas, brincadeiras, bingo e música ao vivo. O local fica na rua João Bettega, na Praça Padre João Bagozzi.

Outra opção é visitar o Terraço Junino do Pátio Batel. O evento tem entrada gratuita e terá 18 shows, gastronomia típica e uma série de brincadeiras infantis. O valor arrecadado com as atrações para crianças será destinado ao Hospital Erastinho. Algumas das opções são pescaria, acerte o espantalho, boliche e camarim de maquiagem. A festa acontece nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de junho, no Piso L4 do Shopping, que fica na Avenida do Batel, número 1868.

Quem tem bebês em casa também pode curtir a temporada. O Quintal Obaobá planejou um evento especial para os pais e mães levarem os pequenos. O Quintal Junino será no dia 04 de junho, com estrutura e brincadeiras adaptadas. Os ingressos custam R$ 70,00, para dois adultos e um bebê. O adicional é de R$ 15,00 por pessoa.

Para todos os gostos

Os veganos também ganham opções personalizadas do cardápio típico. No dia 08, o Viva La Vegan, no São Francisco, promove o próprio arraiá, com versões adaptadas dos clássicos da estação. O local fica na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, número 492.

Serviço:

ARRAYard

Sexta-feira (31)

Ingressos: R$ 30,00

Local: Alameda Presidente Taunay, 435 – Batel

Quintal Baobá

Terça-feira (04), às 13h30

Ingressos: R$ 70,00

Local: Rua Almirante Gonçalves, 2774 – Água Verde

Terraço Junino Pátio Batel

Sexta-feira (07) – a partir das 18h

Sábado e domingo (08 e 09) – a partir do meio-dia

Sexta-feira (14) – a partir das 18h

Sábado e domingo (15 e 16) – a partir do meio-dia

Entrada franca

Local: Avenida do Batel, 1868 – Batel

Arraiá da Paróquia Bom Jesus do Portão

Sábado e domingo (08 e 09)

Entrada franca

Local: Rua João Bettega, Praça Padre João Bagozzi – Portão

Arraiá do Viva La Vegan

Sábado (08), a partir do meio-dia

Local: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 492 – São Francisco

Paraná Junino

Sábado (08) – a partir do meio-dia

Entrada franca

Rua Margarida ngela Zardo Miranda, 85 – Santa Felicidade

+ 55

Sábado (15) – a partir das 15 horas

Entrada: R$ 60 feminino e R$ 100 masculino, com open de quentão

** valores sujeitos a alteração

Local: Avenida Vicente Machado, 866 – Batel

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!