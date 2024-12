Confira as previsões astrológicas para 2025

A virada do ano desperta o desejo de recomeçar, traçar novos caminhos e projetar esperanças para o futuro. Em meio a essas expectativas, a Astrologia surge como uma ferramenta para decifrar tendências e energias para 2025. A astróloga Cláudia Lisboa adianta que será um ano de afetividade, preservação da ancestralidade, conhecimento e diálogo. Confira as tendências para o período:

Movimento de Marte e Saturno

Na entrada do ano astrológico, Marte estará posicionado em Câncer, signo associado à sensibilidade. Segundo Cláudia Lisboa, o ímpeto para fazer o ano novo acontecer associado com a doçura de Câncer tende a despertar uma coragem sensível e emotiva.

“Eu sinto que será um período para todos nós buscarmos um conforto, uma força em casa. Quando digo em casa, não me refiro somente à casa física, é também buscar colocar energia e fortalecer nossos lares e os universos íntimos”, explica a astróloga.

Ela também destaca que há um aspecto favorável e harmonioso entre Marte e Saturno no mapa de 2025. O ângulo entre os planetas sugere que é o momento de ir direto ao ponto, agindo com o coração e com responsabilidade.

A Lua em Sagitário na entrada de 2025 sugere um ano de boas experiências com as pessoas queridas (Imagem: Zvereva Yana | Shutterstock)

Lua em Sagitário nas relações afetivas

Na entrada de 2025, a Lua estará em Sagitário, posicionamento que a astróloga julga ser importante para as relações íntimas. Essa configuração mostra que o ano será marcado por um desejo de expandir momentos com pessoas queridas, como viajar e aproveitar encontros.

Outro ponto que fala da afetividade é a posição do Sol na conjunção entre Vênus e Mercúrio no mesmo signo, dirigidos por Marte em Câncer. Conforme explica a astróloga, essa configuração dá a oportunidade de brigar por espaços individuais sem agredir o espaço do outro.

Força da ancestralidade no mapa astrológico de 2025

Além da afetividade, Cláudia Lisboa destaca a ancestralidade como um tema relevante no mapa de 2025. A ligação com o passado aparece de forma marcante por conta dos posicionamentos de Marte em Câncer, Lua em Sagitário, Júpiter em Gêmeos e Mercúrio em Áries.

Essas configurações trazem a necessidade de abrir o horizonte para pesquisar sobre o passado e ouvir histórias da família para seguir a vida e se potencializar com a ancestralidade. “Em 2025 é o momento de ficar mais perto dos nossos pais, avós, filhos, netos e se fortalecer”, esclarece.

Ano de conhecimento e evolução pessoal

Em 2025, a tendência é que as pessoas busquem mais conhecimento sobre o sentido da vida. O trígono da Lua em Sagitário com o Sol deve aflorar o anseio pela sabedoria. Há, ainda, uma busca por evolução pessoal por meio das trocas com outras pessoas, devido a Júpiter em Gêmeos. Esse posicionamento é um convite ao diálogo. “Temos que sair do lugar de grandes mestres que sabem tudo e sentar junto com as pessoas e conversar com elas, sabendo que todo mundo tem algo a nos trazer e nos ensinar”, finaliza Cláudia Lisboa.

Por Camila Borges