Mina de ouro dos nutrientes, saiba como reaproveitar a casca dos alimentos

Você sabe como reaproveitar a casca de alimentos? Neste domingo (29) é celebrado o Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos, uma data dedicada a destacar a importância de reduzir o desperdício alimentar em todo o mundo.

Conforme a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), cerca de um terço de todos os alimentos produzidos globalmente é desperdiçado, totalizando aproximadamente 1,3 bilhões de toneladas por ano.

Isso não apenas gera um impacto social significativo, mas também traz sérias consequências ambientais, contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa.

Benefícios da casca dos alimentos

O aproveitamento integral dos alimentos, incluindo as cascas, é uma prática sustentável, além de ajudar no funcionamento do organismo, conforme explica Amanda de Moraes Casagrande, professora do curso de Enfermagem da Anhanguera.

“Esses alimentos oferecem riqueza nutricional indiscutível, e a ingestão de fibras é essencial para a saúde digestiva, ajudando a regular o trânsito intestinal e prevenindo problemas como constipação. Além disso, uma dieta rica em fibras pode ajudar a controlar o colesterol e a glicose no sangue”, afirma.

Razões para não desperdiçar as cascas

As cascas de frutas e legumes são frequentemente descartadas, mas podem ser utilizadas de diversas maneiras. Abaixo, veja algumas razões para reconsiderar esse hábito:

1. Valor nutricional

Muitas cascas são fontes de fibras, vitaminas e antioxidantes. Por exemplo, a casca da batata contém uma quantidade significativa de fibras e potássio.

2. Sustentabilidade

Ao utilizar as cascas, reduzimos a quantidade de resíduos que vão para os aterros sanitários, contribuindo para a diminuição da poluição e da necessidade de novas áreas para descarte.

3. Economia

Aproveitar as cascas significa aproveitar ao máximo os alimentos que compramos, reduzindo o gasto com novas compras e, consequentemente, o desperdício.

Formas de aproveitar cascas de alimentos

Abaixo, veja como aproveitar as cascas dos alimentos em receitas:

Chás e infusões : as cascas de frutas, como maçã, limão e laranja, podem ser usadas para preparar chás aromáticos e saudáveis.

: as cascas de frutas, como maçã, limão e laranja, podem ser usadas para preparar chás aromáticos e saudáveis. Caldos e sopas : as cascas de legumes, como cenoura e cebola, podem ser adicionadas a caldos para realçar o sabor e aumentar o valor nutritivo.

: as cascas de legumes, como cenoura e cebola, podem ser adicionadas a caldos para realçar o sabor e aumentar o valor nutritivo. Pó de casca : as cascas secas de frutas, como banana e limão, podem ser transformadas em pó e utilizadas como um suplemento nutritivo em smoothies e receitas.

: as cascas secas de frutas, como banana e limão, podem ser transformadas em pó e utilizadas como um suplemento nutritivo em smoothies e receitas. Adoçantes naturais: a casca de abóbora, quando assada, pode ser polvilhada com canela e servida como um lanche saudável e saboroso.

