A romã é uma fruta repleta de nutrientes e conhecida por suas propriedades medicinais. Originária do Oriente Médio, ela tem sido usada por séculos em diferentes culturas por ser repleta de antioxidantes, vitaminas e minerais que podem contribuir para a saúde cardiovascular, digestiva e muito mais.

A seguir, confira 7 benefícios da romã para a saúde e formas criativas de usá-la!

1. Rica em antioxidantes

A romã é rica em polifenóis, compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo. Isso pode proteger as células contra danos oxidativos, reduzindo o risco de doenças crônicas, como o câncer e doenças cardíacas.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

2. Melhora da saúde cardiovascular

O consumo regular de romã está associado à melhora da saúde cardíaca. A fruta ajuda a diminuir os níveis de colesterol LDL (colesterol ruim) e a pressão arterial, promovendo uma melhor circulação sanguínea e reduzindo o risco de doenças cardíacas.

Estudos científicos mostram que o HDL (colesterol bom) ajuda a retirar as moléculas de gordura de dentro das células e possibilita que elas sejam eliminadas pelo organismo. “O LDL colesterol faz exatamente o contrário, fixando estas moléculas de gordura dentro das células, provocando a formação de radicais livres, que são prejudiciais ao organismo e aceleram o envelhecimento do corpo”, esclarece o cardiologista Allan Cembranel.

3. Fortalece o sistema imunológico

Rica em vitamina C, a romã pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, promovendo uma maior resistência a infecções. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

A romã ajuda na regulação dos níveis de açúcar no sangue (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

4. Controle do diabetes

A romã pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para pessoas com diabetes tipo 2. Um estudo publicado na revista científica Current Developments in Nutrition, por exemplo, revelou que o suco desta fruta é capaz de alterar os níveis de açúcar no sangue de forma positiva em apenas 15 minutos. Contudo, é importante lembrar que a bebida não deve substituir o tratamento médico e o acompanhamento de um especialista.

5. Ação antibacteriana e antiviral

Os compostos da romã têm propriedades antibacterianas e antivirais que podem ajudar a combater infecções e promover uma melhor saúde oral. Isso pode reduzir o risco de doenças bucais, como gengivite e periodontite.

6. Melhora da saúde da pele

A romã é rica em vitamina C e antioxidantes que ajudam a manter a pele saudável. Além disso, os extratos da fruta podem ajudar a combater sinais de envelhecimento, reduzir manchas e melhorar a elasticidade da pele.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

7. Redução da pressão arterial

O consumo de romã pode ajudar a reduzir a pressão arterial devido aos seus antioxidantes, como polifenóis e punicalaginas, que melhoram a função dos vasos sanguíneos e reduzem a inflamação. A fruta também contém potássio e nitratos, que ajudam a equilibrar os níveis de sódio e relaxar os vasos sanguíneos, contribuindo para uma pressão arterial mais saudável. Contudo, ela não deve substituir o tratamento médico e o acompanhamento de um especialista.

Formas de usar a romã no dia a dia

A romã pode ser inserida na dieta de diversas maneiras. Veja:

Saladas : adicione sementes de romã em saladas verdes para dar um toque refrescante e crocante;

: adicione sementes de romã em saladas verdes para dar um toque refrescante e crocante; Molhos para carnes : use o suco de romã como base para marinadas e molhos de carnes, especialmente frango e cordeiro;

: use o suco de romã como base para marinadas e molhos de carnes, especialmente frango e cordeiro; Smoothies : bata as sementes de romã com outras frutas para criar um smoothie antioxidante;

: bata as sementes de romã com outras para criar um smoothie antioxidante; Sobremesas : polvilhe as sementes sobre iogurtes, sorvetes ou bolos para um toque de cor e sabor;

: polvilhe as sementes sobre iogurtes, sorvetes ou bolos para um toque de cor e sabor; Água aromatizada : coloque sementes de romã na água com folhas de hortelã para uma bebida refrescante e nutritiva;

: coloque sementes de romã na água com folhas de hortelã para uma bebida refrescante e nutritiva; Chás: use a casca da romã para preparar chás com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.