Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (01)

ADAO CAMPAGNOLI, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: APARECIDA ZACARIAS CELINI CAMPAGNOLI. Filiação: PASCHOAL CAMPAGNOLI e MARGARIDA GALDINO CAMPAGNOLI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

AFONSO ROCHA POCKRANDT, 81 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: ODETE DOMINGUES FERREIRA. Filiação: AFONSO POCKRANDT e HELENA ROCHA POCKRANDT. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

AMERI CESAR DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANIZIO JOSE DPS SANTOS e ALCINA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

AMILTON DE ASSUNCAO LANDARIN, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARILENE DO ROCIO LANDARIN e LEONI ASSUNCAO LANDARIN. Sepultamento: CEMITERIO SANTA LUZIA, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

ANGELINA LUZIA PEDROSO NEVES, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: RENATO DIAS. Filiação: FRANCISCO LEMES DA SILVA e MARIA ANGELINA PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 17:30h.

ANTONIO AILTON BONTORIN, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUCELIA DO ROCIO LOUREIRO BONTORIN. Filiação: FLORIDO ORLANDO BONTORIN e GILDA DE FRANCA BONTORIN. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 1 de fevereiro de 2025.

ANTONIO FALKOWSKI, 72 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: MENCESLAU FALKOWSKI e ESTANISLAVA FALKOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 1 de fevereiro de 2025.

BATISTA BRANDALISE, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DA SILVA BRANDALISE. Filiação: LUDOVICO BRANDDALISE e HELEN BRANDALISE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (01)

CALEB ALVES DE SA MARTINS, 6 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: BRUNO RICARDO MARTINS e MARIA CECILIA ALVES DE SA MARTINS. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

CELIA MEHLHORN DOS PASSOS, 88 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ARI MEHLHORN e IBLANTINA REBELO MEHLHORN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

CELSO PIZZOLATO, 88 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: BENEDITO PIZZOLATO e DELINA DE ALMEIDA PIZZOLATO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGA, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

CLARIM MARCONDES, 69 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: JANDIRA MARIA DA ROSA. Filiação: JOAO PEDRO MARCONDES e ALMIRA CORDEIRO DA SILVA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

CLEUSA CESAR DE PAULA, 103 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) UNIVERSITÁRIO. Cônjuge: ANTONIO BITTENCOURT DE PAULA. Filiação: LUIZ LENS DE ARAUJO CESAR e MARIA CHESNEAU DE ARAUJO CESAR. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 1 de fevereiro de 2025.

DIONIR ANTONIO CARARO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ CARARO SOBRINHO e VERONICA SAQUETTO CARARO. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA / SÃO JOSE DOS PINHAIS, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

EURICO BRAZ DE BOMFIM, 57 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSILENE DA ROSA BORBA. Filiação: IZALTINO BRAZ DE BOMFIM e MARGARIDA BUENO DE BOMFIM. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

FLAVIO DIAS, 69 ano(s). Profissão: CONTROLADOR(A). Cônjuge: ANA LUCIMAR DIAS. Filiação: NAO CONSTA e JULIA DIAS. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 1 de fevereiro de 2025.

FRANCISCA BACZYNSKI COSTA, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: IRINEU COSTA. Filiação: ANTONIO COSTA e ANA BACZYNSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (01)

GIOVANO LUIS DA SILVA, 37 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GERALDO ROSA DA SILVA e MARIA DA COSTA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 2 de fevereiro de 2025.

IARA LOPES DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: NAO CONSTA e MARIA DO CARMO SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

JESSICA ENGROFF PEREIRA, 33 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Filiação: ALDO PEREIRA DA SILVA e LEOCADIA ENGROFF. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 31 de janeiro de 2025.

LEIA ABIL RUSS CORDEIRO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HALIM ABIL RUSS e IRENE ABIL RUSS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, 25 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUZIA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CEM: SETE SALTOS DE CIMA, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

MARIA JULIA FUCHIS, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: TERTULIANO LOPES DE ARAUJO e MARIA EMILIA DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 31 de janeiro de 2025.

MARIA NEUSA HORNING MENDES, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE BAPTISTA MENDES. Filiação: CARLOS HORNING e CATHARINA KULKE HORNING. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

MARIA SERVELO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO SERVELO. Filiação: JACOB EBLE e ALZIRA EBLE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 17:00h.

MARIO LUIZ DE JESUS PIKCIUS, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DAVINA CORREA RAMOS PIKCIUS. Filiação: MARIO DADIEL PIKCIUS e LUIZA FOGACA DA SILVA PIKCIUS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GUARATUBA ´PR, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

MARLU HONORIO VEIGA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONIDIO HONORIO VEIGA e ANA FRANCELINO DA SILVA VEIGA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

MAURILIO ARAUJO DE FARIA, 84 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: VALDIVIA SILVIA DE FARIAS. Filiação: JOSE COSTA FARIA e ANGELINA ARAUJO FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

NADIA SZPALIR DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: IRINEU FRAGAS DE OLIVEIRA. Filiação: MIROSLAU SZPALIR e OLGA SZPALIR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

NAIR KLOSS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO KLOSS. Filiação: WALDOMIRO COSTA DE LIMA e AUGUSTA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

NELSON APARECIDO DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: JACIRA MACHADO OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA e APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de fevereiro de 2025.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (01)

NICOLAS BAKANOVAS, 34 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MARIO APARECIDO BAKANOVAS e NEIDE CAMARGO BAKANOVAS. Sepultamento: CEM. MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRRA / SÃO PAULO, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

PAULO CESAR DE ARAUJO, 53 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SILVANA DE GODOI DO ESPIRITO SANTO. Filiação: EXPEDITO DE ARAUJO e MARINALVA DOS SANTOS ARAUJO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 13:00h.

PAULO LETENSKI, 63 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LIDIA BRUCALO LETENSKI. Filiação: BASILIO LETENSKI e SOFIA STRONCZEK LETENSKI. Sepultamento: CEMITERIO BARRACAS, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 09:00h.

REGIANE DAS NEVES GONSALVES, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: MARCO AURELIO MARTINEZ. Filiação: ARY FERNANDES GONCALVES e SIRLENE DAS NEVES GONSALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

REINALDO MASSANEIRO DE CARVALHO, 31 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES PASQUALIN DE CARVALHO. Filiação: ARISTIDES MASSANEIRO DE CARVALHO e CARMELA DISSENHA DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

ROSALINA ANTUNES DRESCH, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ANTONIO DRESCH. Filiação: PEDRO ANTUNES SILVERIO e MATILDE ANTUNES SILVEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 1 de fevereiro de 2025.

VERONICA STOTSKI, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: STEFANO STOTSKI e FELICIA STOTSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 1 de fevereiro de 2025.

WILSON RODRIGUES, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: IOLANDA DE SOUZA ALVES. Filiação: PEDRO RODRIGUES e IGNACIA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 2 de fevereiro de 2025 às 09:00h.

ZEILA REGINA TRAMONTIN DE PAULA, 68 ano(s). Cônjuge: ARLINDO TRAMONTIN DE PAULA. Filiação: JOSE ALVES DOS SANTOS e MARIA SAVAGIN DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (01)