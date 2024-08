6 cuidados com a higiene da boca para prevenir doenças

O cuidado com a saúde bucal é essencial não apenas para manter os dentes e gengivas saudáveis, mas também para prevenir uma série de doenças que podem afetar todo o corpo. Isso porque problemas bucais podem levar a infecções que se espalham para outras partes do organismo, causando complicações graves.

“Sabemos que gengivas inflamadas, infecções orais e problemas periodontais geram a liberação de citocinas na corrente sanguínea que causam um processo inflamatório até mesmo em órgãos distantes, favorecendo assim o desenvolvimento ou agravamento de problemas como diabetes, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, aterosclerose e outras condições sistêmicas”, afirma o cirurgião-dentista Dr. Hugo Lewgoy, doutor pela Universidade de São Paulo (USP) e consultor científico da Curaden Swiss, empresa responsável pelos produtos CURAPROX.

Portanto, para manter o organismo saudável e prevenir doenças graves, é essencial complementar os cuidados tradicionais, como uma alimentação equilibrada e exercícios regulares, com bons hábitos de higiene bucal, começando pela escovação. Veja!

1. Escova de dente adequada

Para garantir uma escovação eficaz, o primeiro cuidado é escolher produtos adequados. “A escova dental deve ser feita com um material não poroso, liso e sem irregularidades para evitar a proliferação de microrganismos que podem colocar a saúde em risco”, explica o especialista.

Além disso, é importante que a escova possua uma grande quantidade de cerdas ultramacias. “Isso porque, enquanto cerdas muito duras podem desgastar o esmalte dos dentes e agravar problemas gengivais, a quantidade de cerdas está relacionada à eficácia da escovação: quanto mais cerdas, menor é o acúmulo de placa bacteriana sobre os dentes”, aconselha o Dr. Hugo Lewgoy.

2. Creme dental ideal

Mas a escova dental deve ser utilizada em conjunto com um creme dental de baixa abrasividade. “Muitos cremes dentais são formulados com ingredientes abrasivos para ajudar na remoção da placa bacteriana. No entanto, essa ação deve ser realizada pelas escovas dentais, já que a abrasividade, apesar de ser importante em certa quantidade para favorecer a eficácia dos fluoretos, pode desgastar o esmalte dental quando em excesso. Isso pode levar ao aumento da sensibilidade dentária e favorecer o surgimento de cáries”, afirma o cirurgião-dentista.

3. Escovação interdental

Mas os cuidados com a saúde oral não se restringem à escovação. Outro hábito imprescindível, mas comumente ignorado, é a escovação interdental, pois, segundo estudos, o espaço entre os dentes é o ponto de partida de grande parte das cáries e doenças das gengivas.

“Para realizar a higiene interdental, apenas o uso do fio dental não é suficiente, já que o produto não é capaz de limpar adequadamente as irregularidades e depressões localizadas entre os dentes, sendo necessário então utilizar as escovas interdentais”, afirma o Dr. Hugo Lewgoy.

Segundo o profissional, os espaços localizados entre os dentes não são todos iguais. “Dessa forma, para a limpeza oral correta, é necessário que sejam utilizados diferentes diâmetros de escovas interdentais. No geral, dois ou três tamanhos já suprem as necessidades da maioria da população”, acrescenta.

A língua precisa de escova especial para remover a sujeira (Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock)

4. Escovação da língua

É fundamental, ainda, estender os cuidados de higiene oral à língua, com a utilização de produtos específicos para essa finalidade. “A escova para língua deve ter cerdas mais firmes que as escovas dentais para ser capaz de desalojar a saburra lingual presente nas fissuras e irregularidades da região, além de um perfil baixo e uma superfície circular para não provocar ânsias e desconfortos”, afirma o cirurgião-dentista.

5. Outros hábitos saudáveis

Além dos cuidados com a higiene oral, outros hábitos de vida que beneficiam o organismo como um todo também contribuem para a manutenção da saúde oral, ajudando a prevenir doenças graves em um ciclo virtuoso. Por exemplo, é fundamental controlar o estresse, pois, de acordo com o especialista, os hormônios liberados em momentos estressantes desencadeiam um efeito pró-inflamatório que favorece o surgimento de inflamações e infecções, incluindo doenças periodontais.

Outro cuidado fundamental é a adoção de uma alimentação balanceada e livre principalmente de açúcar, que é um dos principais vilões da saúde bucal, favorecendo o aparecimento de cáries, gengivite, halitose e outras doenças periodontais.

“O recomendado, então, é limitar o consumo de açúcar a, no máximo, uma colher de sopa por dia. Além disso, verifique nos rótulos dos produtos se existe algum tipo de açúcar escondido, limite a frequência dos lanches entre as refeições, substitua os refrigerantes por água e evite alimentos açucarados pegajosos, como chicletes e balas, que podem deixar resíduos nos dentes”, afirma o cirurgião-dentista.

6. Consulte regularmente um dentista

Mas o mais importante para manter a saúde da cavidade oral e, consequentemente, de todo o organismo é consultar regularmente um cirurgião-dentista. “O especialista poderá recomendar os cuidados adequados para manutenção da saúde oral, além de diagnosticar e tratar qualquer alteração que possa surgir na região”, recomenda o Dr. Hugo Lewgoy.

Por Maria Cláudia Amoroso