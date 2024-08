5 sucos verdes para ajudar a desinchar

Incorporar sucos verdes à sua dieta pode ser uma excelente estratégia para aliviar o inchaço e promover a digestão saudável. Cheios de nutrientes, fibras e propriedades desintoxicantes, essas bebidas também fornecem uma dose extra de vitaminas e minerais essenciais para o bem-estar geral.

De acordo com a nutróloga Dra. Marcella Garcez, o inchaço ou edema é, na verdade, sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, pior no calor (quando ocorre uma vasodilatação). Porém, também pode ter gatilhos por conta da alimentação, problemas hormonais (geralmente na tireoide) e alterações no rim e coração.

A seguir, confira 5 receitas refrescantes e fáceis de preparar que vão transformar sua rotina e ajudar a manter seu corpo leve e saudável!

Suco de couve com maçã-verde

Ingredientes

2 folhas de couve

Suco de 1 limão

1 maçã-verde picada

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado 200 ml de água

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de pepino com hortelã

Ingredientes

1 pepino com casca picado

com casca picado 5 folhas de hortelã

1 maçã-verde picada

Suco de 1/2 limão

200 ml de água de coco

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de abacaxi com espinafre (Imagem: Ksenija Toyechkina | Shutterstock)

Suco de abacaxi com espinafre

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

1 punhado de folhas de espinafre

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de sopa de hortelã picada

200 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de salsão com maçã

Ingredientes

2 talos de salsão

1 maçã-verde picada

1 colher de chá de gengibre ralado

1/2 pepino picado

200 ml de água

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de alface com limão

Ingredientes

5 folhas de alface

Suco de 1 limão

1/2 pepino picado

picado 1 colher de chá de linhaça

200 ml de água de coco

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.