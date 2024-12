5 sucos verdes e os benefícios para a saúde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O suco verde é uma bebida rica em nutrientes, feita com ingredientes naturais como vegetais, frutas e ervas frescas. Saudável, ajuda o corpo a eliminar toxinas e promove uma sensação de leveza e bem-estar. Além disso, é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes, que fortalecem o sistema imunológico, melhoram a saúde da pele e aumentam a energia.

A seguir, veja 5 receitas de suco verde e seus benefícios para a saúde!

Suco verde para dar energia

Esse suco é uma ótima opção para quem busca hidratação e energia. O pepino é rico em água e auxilia na eliminação de toxinas, enquanto o espinafre fornece ferro e antioxidantes que fortalecem o corpo. Já a maçã, adiciona fibras, ajudando na saciedade e na digestão. O limão potencializa a absorção de nutrientes, além de atuar como um desintoxicante natural.

Ingredientes

1 xícara de chá de espinafre fresco

fresco 1 maçã verde

1/2 pepino

Suco de 1 limão

200 ml de água

Modo de preparo

Lave bem o espinafre, a maçã e o pepino. Corte a maçã em pedaços e o pepino em fatias. No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

Suco verde para aliviar o estresse

Esse suco combina os efeitos calmantes da alface, que ajudam a aliviar o estresse e melhorar a qualidade do sono, com o poder hidratante do melão, rico em vitaminas A e C. O gengibre, por sua vez, acelera o metabolismo, melhora a digestão e possui propriedades anti-inflamatórias.

Ingredientes

3 folhas de alface-americana cortadas

1 fatia média de melão

1 pedaço de gengibre

200 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Corte o melão em pedaços menores. No liquidificador, bata a alface, o melão, o gengibre e a água até obter uma mistura homogênea. Sirva imediatamente.

Suco verde para limpar o organismo

A couve auxilia na limpeza do fígado e é rica em fibras, ajudando na saúde intestinal. O limão é um poderoso antioxidante, rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e melhora a absorção de ferro. Já o gengibre, contribui com propriedades anti-inflamatórias e acelera o metabolismo.

Ingredientes

2 folhas de couve

Suco de 1 limão

1 pedaço pequeno de gengibre

200 ml de água de coco

Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave bem as folhas de couve e retire o talo central, se preferir um suco mais suave. No liquidificador, adicione a couve, o suco de limão, o gengibre e a água de coco. Bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo, adicione os cubos de gelo e sirva em seguida.

Suco verde para proteger o organismo(Imagem: Yulia Furman | Shuttterstock)

Suco verde para proteger o organismo

O kiwi e o limão são fontes ricas de vitamina C, o que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. O espinafre, por sua vez, contribui com ferro, fibras e antioxidantes. Já o pepino, ajuda a eliminar toxinas do organismo.

Ingredientes

1 kiwi

1 xícara de chá de espinafre fresco

1/2 pepino cortado em rodelas

Suco de 1 limão

200 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque o kiwi e corte em pedaços. Lave bem o espinafre. No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Se desejar, adicione gelo para um toque refrescante. Sirva imediatamente para aproveitar os nutrientes.

Suco verde para ajudar na hidratação

Esse suco é altamente hidratante devido à melancia, que também é rica em licopeno, um antioxidante que protege as células. A rúcula adiciona propriedades detox, ajudando a limpar o organismo e a melhorar a saúde do fígado. O limão, por sua vez, potencializa o sabor e oferece vitamina C, além de auxiliar na digestão e na eliminação de toxinas.

Ingredientes

1xícara de chá de folhas de rúcula

Suco de 1/2 limão

1 fatia de melancia

200 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave bem a rúcula e reserve. Retire as sementes da melancia e corte em pedaços menores. No liquidificador, bata a rúcula, o suco de limão, a melancia e a água até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione os cubos de gelo e sirva em seguida.