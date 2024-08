5 receitas de chás de erva-cidreira para melhorar a saúde

A erva-cidreira, também conhecida como Melissa officinalis, é uma planta originária da região do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, amplamente utilizada na medicina natural. Com sabor agradável e aroma cítrico, ela contém propriedades terapêuticas que oferecem diversos benefícios para a saúde, como sensação de relaxamento, alívio do estresse e melhora da digestão, que a tornam a escolha perfeita para quem deseja cuidar do corpo de forma eficaz.

Pensando nisso, a seguir, listamos 5 receitas especiais de chás de erva-cidreira. Confira!

Chá de erva-cidreira com hortelã

Ingredientes

1 l de água

2 xícaras de chá de folhas de hortelã

de hortelã 5 folhas de erva-cidreira

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a hortelã e a erva-cidreira e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva adoçado com mel.

Chá de erva-cidreira com gengibre

Ingredientes

1 colher de sopa de erva-cidreira

3 rodelas de gengibre

200 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Ferva por 2 minutos e desligue o fogo. Adicione a erva-cidreira, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva adoçado com mel.

Chá de erva-cidreira com jasmim

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de flores de jasmim

1 colher de sopa de erva-cidreira

2 rodelas de limão

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Em uma xícara, coloque os demais ingredientes, exceto o mel, e cubra com a água. Tampe e deixe em infusão por 3 minutos. Coe e sirva adoçado com mel.

Chá gelado de erva-cidreira com limão (Imagem: Buntovskikh Olga | Shutterstock)

Chá gelado de erva-cidreira com limão-siciliano

Ingredientes

2 colheres de sopa de erva-cidreira

4 xícaras de chá de água

Suco de 2 limões-sicilianos

Mel para adoçar

para adoçar Fatias de limão-siciliano e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e a erva-cidreira e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá, adicione o suco de limão-siciliano e adoce com mel. Leve à geladeira para gelar. Sirva com pedras de gelo e rodelas de limão-siciliano.

Chá de erva-cidreira com maçã-verde

Ingredientes

1 maçã-verde sem sementes e cortada em meia-lua

sem sementes e cortada em meia-lua 2 colheres de sopa de erva-cidreira

600 ml de água

Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e a maçã e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione a erva-cidreira, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva adoçado com xilitol.