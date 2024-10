5 receitas com maminha para o almoço

Se você está em busca de um ingrediente para um almoço que seja prático e delicioso, a maminha pode ser a escolha perfeita. Isso porque esse corte, além de suculento e macio, é versátil e permite combinações surpreendentes que vão desde as típicas versões assadas até preparações com molho ou recheadas. E o melhor: facilita o dia a dia até de quem não tem muita experiência na cozinha. A seguir, confira como preparar 5 receitas irresistíveis com maminha!

Maminha assada com batata

Ingredientes

1 kg de maminha

300 g de batata-bolinha cortada ao meio

cortada ao meio 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 talo de salsão

1 folha de louro

350 ml de cerveja-preta

1 fio de óleo

1 colher de chá de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um saco plástico para comida, coloque a maminha, a cebola, o alho, o salsão, o louro, o sal, a pimenta-do-reino e a cerveja-preta. Feche e deixe marinar por 2 horas. Após, retire a carne do saco, coe o caldo e descarte os temperos. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure os dois lados. Desligue o fogo e transfira a carne para uma assadeira. Acrescente o caldo reservado e as batatas e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Maminha na panela de pressão

Ingredientes

45 ml de óleo

1,5 kg de maminha cortada em cubos

2 cebolas descascadas e fatiadas

descascadas e fatiadas 2 dentes de alho descascados e amassados

240 ml de caldo de carne

120 ml de vinho tinto seco

Sal, pimenta-calabresa, manjericão, sálvia e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a maminha e doure. Acrescente a cebola, o alho, o caldo de carne, o vinho tinto e os temperos e misture. Tampe a panela e cozinhe por 45 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Sirva em seguida.

Maminha recheada com queijo

Ingredientes

1/2 kg de maminha

300 g de batata descascada e picada

350 g de queijo nozinho

nozinho 15 fatias de bacon

Sal, pimenta-do-reino moída, mostarda, azeite e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a carne e, com o auxílio de uma faca afiada, faça um furo profundo no centro da carne. Tempere com sal e mostarda e recheie com o queijo. Tempere a parte externa da carne com sal e pimenta-do-reino e cubra com as fatias de bacon. Ao redor, coloque as batatas e regue com azeite. Finalize polvilhando com orégano e leve ao forno preaquecido em temperatura média até a carne dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Maminha com molho de maionese

Ingredientes

1 kg de maminha

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de vinho tinto

1 cebola descascada e picada

1 folha de louro

1 colher de sopa de azeite

2 xícaras de chá de água quente

1 xícara de chá de maionese

Sal e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a maminha e tempere com sal, alho, páprica e louro. Regue com o vinho tinto e reserve por 30 minutos. Após, em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e refogue por 2 minutos. Junte a água, tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão.

Após, desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Transfira 1 xícara de chá do caldo do cozimento para uma panela. Coloque a maionese e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva a carne acompanhada com o molho.

Dica: sirva decorado com tomilho.

Maminha com crosta crocante

Ingredientes

Carne

1 kg de maminha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Crosta

100 g de manteiga

50 ml de vinho branco seco

1 colher de café de alho descascado e picado

2 colheres de sopa de folhas de tomilho

1 colher de sopa de orégano

100 g de farinha de rosca

2 colheres de sopa de castanha-de-caju triturada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da crosta e misture bem. Reserve. Em uma assadeira, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, cubra a peça com a crosta reservada, formando uma camada espessa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.