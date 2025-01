Caso Eloah: Secretário de segurança dá detalhes de sequestro

Nesta sexta-feira (24), o secretário de Segurança Pública do Paraná, Cel. Hudson Leôncio Teixeira, deu detalhes sobre o sequestro de Eloah Pietra Almeida Alves dos Santos, no bairro Parolin, em Curitiba.

Segundo ele, a suspeita se apresentou como funcionária do Conselho Tutelar. Em seguida, disse que o órgão havia recebido uma suspeita de maus-tratos à menina, de um ano e sete meses.

“A mãe relatou que uma pessoa com um carro chegou na residência da família dizendo que aquela criança sofria maus-tratos e que deveria ser levada ao Conselho Tutelar. A família, que é muito carente, não pediu documentação, e acreditou na versão apresentada pela mulher”, detalhou o secretário.

A estratégia da suspeita para sequestrar a criança em Curitiba tinha mais passos, segundo depoimento de familiares à polícia. A suposta profissional do Conselho Tutelar teria dado um líquido para a mãe ingerir antes de acomodar as duas no carro, modelo Argo branco sem placas.

Depois de ligar o carro e antes de dirigir, a sequestradora pediu para que a mãe arrumasse a filha no banco traseiro. Quando a mãe fechou a porta e começou a dar a volta no carro para sentar no banco do passageiro, a mulher arrancou com o carro deixando a mãe para trás.

“É uma família humilde, de pessoas trabalhadoras do Parolin. Nem o pai e nem a mãe contam com antecedentes criminais. Aproveito para reforçar que é preciso que as pessoas fiquem atentas. Normalmente, os veículos oficiais são caracterizados e os profissionais possuem documentos que comprovem a função”, disse Teixeira.

Quase 24 horas depois do sequestro da criança em Curitiba, uma força-tarefa com todas as forças policiais foi montada para investigar o desaparecimento. Quem está à frente das investigações é o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride). A polícia trabalha com a versão apresentada em depoimento pela mãe da criança, mas outras possibilidades são verificadas.

“É nossa prioridade número um a localização dessa menina. Tudo o que imaginamos que possa acontecer, está sendo levado em conta. A Polícia Federal foi comunicada da situação, devido aos aeroportos. Os grupos especiais das polícias Civil e Militar também estão empenhados para encontrar Eloah e agentes que trabalham em estradas também estão informados”, explica o secretário.

Sequestradora se apresentou como agente de saúde ou do Conselho Tutelar?

A primeira informação divulgada pela polícia é de que a sequestradora teria se identificado como agente de saúde, mas a linha de investigação seguida agora é a apresentada pela família: de que a mulher teria se apresentado como funcionária do Conselho Tutelar.

Para não criar pânico na população, o prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel reforçou como é feito o trabalho de agentes comunitários. “Os agentes estão sempre uniformizados com azul e carregam crachá de identificação. Se houver qualquer dúvida, você pode ligar para o 156 para confirmar. E é fundamental lembrar que esses profissionais nunca vão convidar ninguém para entrar em um carro. O atendimento acontece diretamente na casa do paciente ou é agendado para a unidade de saúde”.

Características de Eloah

A menina de um ano e sete meses tem olhos castanhos claros e cabelos encaracolados e castanhos claros. Sobre a diferença entre a primeira foto divulgada de Eloah Pietra e a segunda, o secretário afirma que ambas foram disponibilizadas pela família. “Houve sim uma alteração na fotografia, de filtro, mas quem forneceu foi a família. Quem nos disponibiliza as fotos para o alerta de desaparecimento é a família”, detalha.

Sabe de alguma coisa? Denuncie!

A Polícia busca por informações que possam levar ao desfecho do caso. Se você souber de alguma novidade sobre a menina Eloah, entre em contato de forma anônima pelo telefone 190.