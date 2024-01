É normal sentir um pouco de inchaço e dor nas pernas depois de um dia cansativo. Mas, se isso acontece sempre, pode ser um sinal de alerta. Sensação de frio nas mãos e pés, inchaço nas pernas, dor, cansaço, formigamento e varizes podem indicar problemas de circulação. O calor que atinge Curitiba neste começo de Janeiro levanta ainda para uma outra preocupação: como reduzir o inchaço?

Além disso, problemas hormonais, sedentarismo e até doenças renais ou cardíacas podem influenciar e, em dias quentes, a condição pode piorar. No entanto, segundo o cirurgião vascular Dr. Caio Focássio, mudanças de hábitos simples podem ajudar a melhorar esses sintomas comuns durante o calor.

Para te ajudar, o médico lista cinco dicas valiosas a fim de manter suas pernas longe desses problemas, especialmente no calor do verão ou longe da praia, em Curitiba. Confira!

Para aqueles que passam longos períodos sentados devido ao trabalho ou outros compromissos, é altamente recomendável levantar-se e se movimentar a cada hora. Este simples ato ajuda a estimular a circulação sanguínea, reduzindo o risco de inchaço e desconforto.

Para quem trabalha de pé, é importante também tomar precauções, como usar meias elásticas, desde que não haja contraindicações médicas, para melhorar a circulação.

A prática regular de exercícios físicos, como caminhar, andar de bicicleta ou correr, é fundamental. Estas atividades promovem a circulação sanguínea e ajudam no retorno venoso, prevenindo inchaços e outros problemas circulatórios.

Manter uma hidratação adequada é essencial para o bom funcionamento do corpo, incluindo os rins. O consumo regular de água facilita a excreção de substâncias desnecessárias e pode reduzir o inchaço. A água é vital para o funcionamento de quase todas as funções corporais, incluindo a manutenção de uma circulação saudável.

Quando estiver em casa, tire um momento para relaxar e eleve os pés, usando uma almofada, por exemplo. Isso ajuda a facilitar o retorno venoso das pernas para o coração, reduzindo o inchaço e promovendo uma sensação de alívio.

Manter um peso saudável é crucial para diminuir os riscos de varizes e outros problemas circulatórios. Além disso, estar em forma pode aliviar os sintomas de inchaço nas pernas e contribuir para uma saúde circulatória.

Por Mayra Barreto Cinel

