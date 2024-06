2 novas modalidades nas Olimpíadas 2024

As Olimpíadas, que acontecem em Paris, França, entre 26 de julho e 11 de agosto, terão duas novas modalidades: o breaking e a canoagem slalom extremo. Ao todo, são 48 modalidades e 32 esportes. Além disso, em 2024, os Jogos Olímpicos terão o mesmo número de atletas masculinos e femininos, sendo 5.250 de cada sexo. O Brasil, em especial, será representado por mais de 210 atletas na competição.

A seguir, veja o que esperar das modalidades breaking e canoagem slalom extremo nas Olimpíadas de 2024!

Breaking

O breaking combina elementos urbanos com a capacidade atlética (Imagem: Anton Vierietin | Shutterstock)

Originado dos Estados Unidos, em meados da década de 70, o breaking é uma modalidade de dança que combina elementos urbanos com a capacidade atlética. Na prática, um DJ escolhe a música e os participantes, individualmente, se enfrentam em uma disputa enquanto os jurados observam.

O breaking estreou nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, em 2018. Todavia, ele entrou para o programa de esportes Olímpicos de Paris 2024 como uma nova modalidade, na intenção de tornar os jogos cada vez mais urbanos e conectados com a geração atual.

Para as Olimpíadas 2024, os grupos foram divididos entre feminino e masculino. Cada competidor terá no máximo 60 segundos para executar os seus movimentos. Ao todo, serão 16 participantes, chamados B-Boys e B-Girls.

Regras da modalidade

Toda a competição de breaking será realizada entre os dias 9 e 10 de agosto;

Os atletas se enfrentam em um mesmo palco, observando os movimentos do oponente, que é chamado de “batalha”;

Os competidores têm até no máximo 60 segundos para se apresentar;

Os jurados estabelecem as notas para a competição considerando: personalidade, técnica, variedade, criatividade, performance e musicalidade.

Canoagem slalom extremo

Canoagem slalom surgiu na Suíça, em 1932 (Imagem: JNix | Shutterstock)

Imaginado a partir do “esqui slalom”, a canoagem slalom surgiu na Suíça, em 1932, segundo informações da plataforma oficial dos Jogos Olímpicos. A modalidade está no calendário da competição há 32 anos, mas a novidade em Paris é a versão do esporte em “caiaque extremo”. Na prática, inicialmente quatro barcos buscam concluir um percurso específico, diferentemente do slalom tradicional em que os atletas buscam individualmente a vitória atravessando o trajeto sozinhos.

Regras da modalidade