10 curiosidades sobre a vida e a carreira de Céline Dion

Céline Dion é uma cantora de renome mundial, reconhecida por sua voz poderosa e por seus grandes sucessos em diversos gêneros musicais, como pop, rock e música clássica. Ao longo de sua carreira, lançou inúmeros álbuns de sucesso e recebeu diversos prêmios, incluindo cinco Grammys Awards. Sua habilidade vocal excepcional e presença de palco carismática a consolidaram como uma das artistas mais influentes e respeitadas da indústria musical.

A seguir, confira 10 curiosidades sobre a cantora Céline Dion!

1. Origem canadense

Apesar dos seus grandes sucessos em inglês, Céline Dion nasceu em Charlemagne, na província de Quebec, no Canadá, e iniciou sua carreira musical cantando em francês. Ela é a mais nova de 14 irmãos, tendo crescido em uma família musical que a apoiou desde cedo.

2. Início da carreira

Céline Dion começou a tocar no piano-bar de seus pais, Thérèse e Adhémar Dion, aos cinco anos. Aos 12, ela gravou sua primeira música em francês. Seus pais enviaram a fita para o empresário René Angélil, que, ao ouvi-la, ficou tão impressionado que decidiu hipotecar sua casa para investir na carreira da jovem cantora.

3. Álbum de música em francês mais vendido

Em 1995, Céline Dion lançou “D’eux”, marcando um feito histórico em sua carreira. Este disco se tornou um enorme sucesso de vendas, tornando-se o álbum de música em francês mais vendido de todos os tempos. Produzido por Jean-Jacques Goldman, inclui sucessos como “Pour que tu m’aimes encore” e “Je sais pas”, consolidando ainda mais a posição como uma das maiores artistas internacionais.

4. Primeiro disco em inglês

Aos 18 anos, Céline Dion já era uma cantora consagrada na Europa e no Canadá, mas ainda faltava conquistar os Estados Unidos. Para isso, ela passou por uma repaginada no visual e, em 1990, lançou seu primeiro álbum em inglês, “Unison”. O disco foi um sucesso, marcando sua entrada triunfal no mercado musical dos EUA e no mundo.

Celine Dion interpretou a canção “My Heart Will Go On” do filme “Titanic” (Imagem: Kraft74 | Shutterstock)

5. Trilhas sonoras de sucesso

Em 1991, Céline Dion e Peabo Bryson foram os intérpretes da música “Beauty and the Beast” para a trilha sonora do filme “A Bela e a Fera” da Disney. A canção se tornou um grande sucesso, ganhando o Oscar de Melhor Canção Original, o Globo de Ouro de Melhor Canção Original e um Grammy Award, o que solidificou a carreira da cantora.

Em 1997, a artista mais uma vez fez sucesso com uma trilha sonora. Dessa vez, interpretando a canção “My Heart Will Go On” do filme “Titanic”. A música ganhou um Oscar e dois Grammys Awards, vendendo mais de 18 milhões de cópias. Até hoje, é um grande sucesso e referência dos anos 90.

6. Coleção de sapatos

No documentário “Eu Sou: Céline Dion”, lançado pelo Prime Vídeo, a artista mostra o enorme armazém que mantém em Las Vegas, nos EUA. Nesse espaço, ela guarda itens especiais como figurinos, brinquedos dos filhos e sua impressionante coleção de sapatos, que conta com mais de 10 mil pares.

7. Temporada de shows em Las Vegas

A cantora realizou duas temporadas de shows em Las Vegas que marcaram a história da cidade. A primeira, intitulada “A New Day”, começou em 2003 e se tornou uma das mais bem-sucedidas, com mais de 700 apresentações ao longo de cinco anos e gerando receitas superiores a 400 milhões de dólares.

Em 2011, Céline Dion retornou a Las Vegas com a apresentação “Céline”, que se estendeu até 2019, acumulando mais de 400 shows adicionais. Essas apresentações não só estabeleceram novos padrões para shows de longa duração em Las Vegas, como também inspiraram outros artistas a seguir o mesmo caminho.

8. Síndrome da pessoa rígida

Em 2023, a cantora anunciou que foi diagnosticada com síndrome da pessoa rígida, uma condição rara e degenerativa que afeta o sistema nervoso central, resultando em rigidez muscular intensa e dificuldade de movimento. No documentário “Eu Sou: Céline Dion”, ela revela aspectos do seu cotidiano com a doença, incluindo uma cena impactante e tocante em que enfrenta uma crise aguda.

9. Abertura dos Jogos Olímpicos

A cantora participou de duas cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos; a primeira em Atlanta, em 1996, onde emocionou o público com a música “The Power of the Dream”, e a segunda em Paris, em 2024, interpretando “Hymne à l’Amour”, de Édith Piaf. Esta foi a primeira vez que a cantora retornou aos palcos após o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida. A performance emocionou muitos.

10. Recorde de vendas

Céline Dion vendeu mais de 200 milhões de álbuns em todo o mundo, tornando-se uma das artistas mais vendidas da história. Sua discografia inclui álbuns icônicos como “Falling into You”, “Let’s Talk About Love”, e “D’eux” que continuam a influenciar e inspirar novos artistas.