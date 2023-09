Médicos reumatologistas da Sociedade Paranaense de Reumatologia em ação conjunta com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) e associações de pacientes, sairão às ruas no dia 17 de setembro, para informar e conscientizar a população sobre as doenças reumáticas, seus sintomas e a importância do diagnóstico precoce.

A ação gratuita e aberta a toda população, será realizada na Rua XV de Novembro (ao lado do Bondinho), das 9h às 13h, no centro de Curitiba. No evento, os médicos e profissionais de saúde irão atuar orientando a população para o diagnóstico precoce das doenças e serão distribuídas gratuitamente cartilhas informativas sobre as principais doenças reumáticas.

O reumatologista Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), chama atenção para a importância do diagnóstico e do tratamento nas fases iniciais das doenças reumatológicas e do relevante papel do reumatologista nos sistemas de saúde. De acordo com ele, muitas das doenças reumáticas são controladas com uma intervenção precoce, reduzindo os sintomas e diminuindo a progressão.

“Médicos de todas as sociedades regionais de reumatologia estarão mobilizados nesta data levando informações objetivas e atualizadas, pois dores nas articulações podem ser sintomas de doenças reumáticas, como artrite e osteoartrite/artrose, e devem ser investigadas, diagnosticadas e tratadas de forma adequada por um reumatologista”, afirma o reumatologista Rocha Loures.

Para o presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia, reumatologista Valderílio Feijó Azevedo, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, menor o dano articular e melhor a qualidade de vida do paciente. “Será uma grande oportunidade para esclarecer as principais dúvidas e orientar a população no corpo a corpo nas ruas”, afirma o especialista.

De acordo com a SBR, a osteoartrite ou artrose é a doença reumática mais frequente no país, representando cerca de 30 a 40% das consultas em ambulatórios de reumatologia. Já a artrite reumatoide, doença de natureza inflamatória, crônica e progressiva, acomete cerca de dois milhões no Brasil. Trata-se de uma doença mais prevalente entre mulheres, na faixa dos 30 aos 55 anos, mas também atinge pessoas de todas as idades, inclusive crianças. Entre os sintomas estão dor persistente e inchaço nas articulações, que podem levar à deformidade nos pés e mãos, desgaste nas cartilagens e nos ossos e até à incapacidade física, se não diagnosticadas precocemente e tratadas de forma adequada.

A dor nas costas ou lombalgia é a segunda causa mais comum de consultas médicas gerais, só perdendo para o resfriado comum. Entre 65% e 80% da população mundial desenvolve dor na coluna em alguma etapa da vida.

Entre as principais doenças reumáticas estão Artrite Reumatoide, Osteoartrite/Artrose, Espondiloartrites, Artrite Psoriásica, Lombalgia, Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), Fibromialgia, Osteoporose, Gota, Febre Reumática, Vasculites. Cada doença tem sua característica.

Campanha nacional

Simultaneamente, ocorrerão eventos em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Maceió (AL), Brasília (DF), Natal (RN), Vitória (ES), Porto Velho (RO), Macapá (AP), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Araguaína (TO), João Pessoa (PB), São Luis (MA), Recife (PE), Belo Horizonte (MG) e Belém (PA), visando alertar para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Gratuitos e integrando uma grande mobilização de médicos da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) e sociedades regionais de reumatologia, os eventos têm o objetivo de esclarecer sobre as principais dúvidas em relação a doenças reumáticas como Artrite Reumatoide, Osteoartrite/Artrose, Espondiloartrites, Artrite Psoriásica, Lombalgia, Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), Fibromialgia, Osteoporose, Gota, Febre Reumática, Esclerose Sistêmica, Miosites, Síndrome de Sjögren Vasculites e outras doenças reumáticas.

A campanha nacional da SBR conta com apoio de grupos de pacientes de todo o país com GRUPAR-BR, BioredBrasil, Encontrar, Blog Artrite Reumatoide, Apales/RN (Associação das Pessoas Acometidas de Lupus Eritematoso Sistêmico do Estado do Rio Grande do Norte) , Esclerodermia Rio Grande do Norte, ANP LUPUS, AMAVIRARAS, GARCE, GRUPAES, GRUPARMA, GARPB (Grupo de Apoio a Pacientes Reumáticos da Paraíba), Águias da Paraíba, AFRIBOJP, Instituto GRUPARJ Petropólis, RECOMEÇAR RJ, GRUPAL(Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre) e Alureu Sinos.

