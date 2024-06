Silencioso e fatal: aneurisma é tema de evento gratuito em Curitiba

Para esclarecer e tirar dúvidas sobre aneurisma cerebral, fatores de risco e tratamentos, o Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) promove, no dia 15 de junho, o evento “Desmistificando o Aneurisma Cerebral”, na filial do Shopping Pátio Batel.

O evento é gratuito e direcionado aos pacientes e seus familiares. “É uma doença grave e comum, que predomina no sexo feminino e em pessoas de meia idade (a partir dos 50 anos), que podem ter predisposição familiar. Dentre os fatores de risco estão o tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, uso de anticoncepcionais ou terapia de reposição hormonal, dentre outros”, explica o neurocirurgião André Giacomelli, diretor Técnico do INC, chefe do Departamento de Neurocirurgia Vascular e organizador do evento.

O aneurisma intracraniano, doença que atinge até 2% da população e principalmente as mulheres, é uma dilatação que se forma na parede enfraquecida de uma artéria cerebral. A pressão normal do sangue dentro da artéria força essa região menos resistente e dá origem a uma dilatação, semelhante a uma bolha, que pode ir crescendo com o passar do tempo.

O maior risco é quando ocorre a ruptura dessa dilatação, causando o extravasamento de sangue no meio do cérebro, levando grande parte dos pacientes à morte. E cerca de metade dos que sobrevivem permanece com sequelas graves que comprometem a qualidade de vida.

Segundo o doutor Giacomelli, quando o aneurisma é identificado antes da ruptura, há técnicas avançadas de tratamento que podem eliminar a doença e curar o paciente. “É uma doença silenciosa. Por isso, procurar um especialista para realizar uma pesquisa precoce com exames de imagem é essencial”, alerta o neurocirurgião, pontuando que para tratar o aneurisma é preciso excluí-lo da circulação sanguínea por meio do implante de um clipe metálico, uma cirurgia de alta complexidade que precisa ser realizada em um centro de tratamento de referência.

Os sintomas mais comuns quando ocorre uma ruptura do aneurisma cerebral, seguida de hemorragia, são: dor de cabeça súbita, náuseas, vômitos e perda de consciência.

Referência mundial no tratamento de aneurismas e malformações arteriovenosas cerebrais, o Hospital INC realiza mais de 100 cirurgias para tratamento de aneurisma cerebral, por ano. A instituição é um dos poucos centros no mundo que adotou como protocolo realizar todas essas microcirurgias com base em um planejamento que permite a visualização real tridimensional do aneurisma, por meio da fabricação de biomodelos 3D fidedignos aos órgãos do paciente.

Essa metodologia reduz a necessidade de mudança do clipe bem como o risco de rompimento do aneurisma durante a cirurgia, e diminui também o tempo do procedimento (em 80 minutos), de anestesia, de complicações no pós-operatório e dos custos intraoperatórios.

No Brasil, o INC foi pioneiro na implantação de um laboratório próprio para o desenvolvimento de biomodelos na área de aneurisma cerebral, com objetivo de atender seu corpo clínico. E desde 2013, a instituição investiga o uso de modelos 3D nesse tipo de neurocirurgia, com dezenas de pesquisas nacionais e internacionais comprovando cientificamente que os biomodelos são eficazes para o planejamento e simulação pré-operatórios.

O evento será no sábado, 15 de junho, às 15h30, no INC Pátio Batel (Pátio Batel, piso S1). Inscrições: www.eventosinc.com.br

