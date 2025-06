Hábitos saudáveis ajudam a evitar doenças nos períodos de frio; veja dicas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta semana, as temperaturas voltaram a cair em Curitiba e em várias regiões do Paraná. Para ajudar a prevenir doenças respiratórias e casos de hipotermia, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta a população sobre os principais cuidados necessários nesta época do ano.

Confira, a seguir, as dicas para evitar doenças neste período:

Hidratação

Manter o corpo hidratado é uma das formas mais eficazes de combater o frio. Crianças e idosos, especialmente, muitas vezes não sentem sede com a mesma intensidade, mas precisam de atenção redobrada para garantir a ingestão adequada de água ao longo do dia.

A quantidade ideal varia conforme idade, peso, atividade física e condições climáticas. Em média, um adulto deve consumir entre 2 a 2,5 litros de água diariamente.

Uma alternativa para os dias frios é incluir na alimentação frutas e legumes com alto teor de água, como laranja, tomate e abobrinha. Chás também são aliados, pois ajudam na hidratação e elevam a temperatura corporal.

Alimentação equilibrada

A Sesa recomenda priorizar alimentos in natura e minimamente processados, evitando ultraprocessados. Frutas, verduras, legumes, arroz e feijão, por exemplo, fornecem fibras, vitaminas e minerais essenciais à saúde.

Vitaminas como A, C, D, E, além do complexo B, zinco, selênio, ferro e proteínas, são fundamentais para a produção de células de defesa e o bom funcionamento do sistema imunológico. Esses nutrientes estão presentes em vegetais de folhas verdes-escuras, ovos, peixes, sementes e castanhas.

Já os ultraprocessados, como refrigerantes, néctares e refrescos, embora contenham água, são ricos em açúcar, sódio, gorduras e aditivos, e pobres em fibras e micronutrientes. Por isso, não são indicados como fonte de hidratação e de nutrientes.

Prática de atividades físicas

Exercícios físicos também ajudam a esquentar o corpo e trazem diversos benefícios para o sistema imunológico. Movimentar-se diariamente, mesmo com exercícios leves em casa, já melhora a circulação sanguínea e a capacidade pulmonar, permitindo que as células de defesa atuem com mais eficiência.

A prática regular ainda contribui para o bom funcionamento intestinal, reduz o estresse e possui efeito anti-inflamatório, fortalecendo a resposta imunológica. Além disso, a Sesa recomenda manter a pele hidratada, usar roupas adequadas, deixar os ambientes arejados e com boa circulação de ar durante a prática.

Vacinação e cuidados em dia

Com o aumento da circulação de vírus durante o inverno, a vacinação segue como o principal meio de proteção. O Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR) já registra, desde maio, o crescimento de casos de Influenza no estado.

Até 23 de maio, apenas 36,7% do público-alvo havia recebido a vacina contra a gripe no Paraná. A cobertura infantil ainda era menor. Somente 27,2% das crianças foram imunizadas, enquanto a meta é de 90% de cobertura.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, além da vacina, hábitos simples ajudam a reduzir riscos. “Medidas como higienizar as mãos com frequência e evitar o contato com olhos, nariz e boca contribuem significativamente para a prevenção de infecções”, reforça.