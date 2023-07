Frio chega com força a Curitiba; o que fazer com os lábios rachados?

A previsão do tempo não é nada animadora para quem odeia frio. Mas até os curitibanos que amam as baixas temperaturas sofrem com os lábios rachados. É muito comum que o problema apareça em dias com frio forte e constante do inverno. Para evitar que isso aconteça, a Tribuna preparou algumas dicas para nossos leitores.

Aqui estão algumas dicas para cuidar dos lábios rachados no inverno:

Hidratação: A hidratação é essencial para manter os lábios saudáveis. Beba bastante água para manter seu corpo hidratado de dentro para fora.

Protetor labial: Use um bom protetor labial, de preferência com fator de proteção solar, para proteger seus lábios do vento e dos raios solares nocivos. Aplique o protetor labial várias vezes ao dia, especialmente antes de sair ao ar livre.

Evite lamber os lábios: Quando os lábios estão ressecados, a tendência é lamber os lábios para tentar aliviá-los. No entanto, isso pode piorar a situação, pois a saliva evapora rapidamente e resseca ainda mais os lábios. Evite lamber os lábios e tente não morder ou puxar a pele solta.

Use um umidificador: O ar seco do aquecedor ou da lareira pode ressecar seus lábios ainda mais. Use um umidificador em sua casa para adicionar umidade ao ar e evitar que seus lábios fiquem rachados.

Esfoliação suave: Se você tiver pele solta ou seca nos lábios, faça uma esfoliação suave para remover as células mortas e promover a renovação da pele. Use uma escova de dentes de cerdas macias ou uma mistura de açúcar e mel para esfoliar delicadamente os lábios.

Alimentação saudável: Tenha uma dieta equilibrada e rica em nutrientes, incluindo vitaminas e minerais essenciais, como vitamina E, vitamina C e ômega-3. Esses nutrientes ajudam a manter a saúde dos lábios.

Evite produtos irritantes: Evite o uso de produtos para os lábios com fragrâncias ou ingredientes irritantes, como mentol ou cânfora, pois eles podem piorar o ressecamento e a irritação.

Proteja seus lábios do frio: Use um cachecol ou uma máscara para cobrir o rosto em dias frios e ventosos, para proteger seus lábios do ar frio e seco.

Se mesmo seguindo essas dicas seus lábios continuarem rachados e doloridos, é recomendado consultar um dermatologista para avaliar a situação e receber orientações mais específicas.

