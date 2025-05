Farmácia Popular vai enviar alertas para pacientes sobre remédios contínuos

Uma nova ferramenta vai aumentar a comunicação com as pessoas que fazem uso de medicamentos contínuos. O Ministério da Saúde deu início a uma nova etapa no acompanhamento de pacientes que utilizam os programas do Sistema Único de Saúde (SUS) com avisos personalizados via WhatsApp, caixa postal ou aplicativo Gov.br.

A primeira leva de mensagens tem endereço certo: pessoas com hipertensão que buscaram os medicamentos apenas três vezes nos últimos 12 meses no programa Farmácia Popular. Uma conta que não fecha quando falamos de tratamentos que exigem uso diário e ininterrupto.

“O objetivo da ação é alertar os cidadãos da importância de não interromper tratamentos que incluem medicamentos de uso contínuo”, explicou o ministério em comunicado oficial.

A iniciativa começa de forma gradual. Serão enviadas inicialmente cerca de 270 mil mensagens, de um universo de 3,5 milhões de pessoas que se encontram nessa situação. O número reduzido serve como um teste para avaliar a efetividade da comunicação direta com o paciente.

Saiba como verificar se a mensagem é oficial

Mas como saber se a mensagem recebida é realmente do governo federal e não de golpistas? O ministério orienta a ficar atento ao selo de verificação azul da Meta, exibido ao lado do nome do perfil no WhatsApp.

+ Leia mais Saiba o que fazer com o dinheiro da restituição do Imposto de Renda

“O selo confirma que a conta foi autenticada pela plataforma. Outras fontes de informação incluem a caixa de entrada do aplicativo Gov.br e um banner informativo no site do Ministério da Saúde”, ressaltou a nota.

A iniciativa quer aproximar o SUS dos pacientes e garantir a continuidade dos tratamentos essenciais para a saúde da população.