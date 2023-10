Com o mote “Histórias que previnem”, o Hospital Erasto Gaertner inovou e “rejuvenesceu” a campanha Outubro Rosa deste ano, com a criação de um vídeo que busca impactar mulheres mais jovens na luta de combate ao câncer de mama.

Unindo humor e conscientização, “Meninas Prevenidas” é uma paródia do filme americano “Meninas Malvadas”, sucesso de 2004, e já movimenta o público-alvo nas redes sociais. O vídeo, idealizado pela equipe de Marketing do Erasto recria uma cena icônica com os personagens principais do filme, que durante um diálogo apresentam o trio de meninas que incentivam a prevenção do câncer.

O objetivo da ação é inspirar mulheres jovens a praticarem a prevenção e a buscarem o diagnóstico precoce o mais cedo que puderem. “Um estudo muito importante, chamado Amazona, revela que 40% dos tumores de mama têm acometido mulheres abaixo dos 50 anos no Brasil e, geralmente, em estágios mais avançados. Nos últimos anos temos recebido pacientes ainda mais novas para tratamento do câncer de mama no hospital. Se essas mulheres não estiverem atentas ao seu corpo e não fizerem os exames de rastreamento, elas tendem a detectar os tumores em fases mais avançadas, o que diminui as chances de cura do câncer”, explica Danila Hubie, mastologista do Hospital Erasto Gaertner.

As principais dicas citadas pelas personagens do vídeo do Hospital Erasto Gaertner são a prática rotineira de exercícios físicos, realização de exames preventivos, vacinas em dia e a busca constante de informação de qualidade. “Desta maneira, alcançando um público mais jovem, acreditamos na multiplicação dessa mensagem: o quanto antes adotarmos atitudes que promovem a prevenção, maiores as chances de evitar o surgimento de doenças, principalmente o câncer”, afirma Milena Ramos, uma das criadoras do roteiro de Meninas Prevenidas.

Veja o vídeo a seguir e compartilhe a ideia você também!

Ficha Técnica:

Elenco:

Regina George – Rebeca Elbert

Karen Smith – Maria Fernanda Rodrigues

Gretchen Wieners – Jenifer Francini

Cady Heron – Milena Ramos

Janis Ian – Vitória Garcia

Damian – Pedro Macedo

Participações especiais:

Kauanna Oliveira

Stefany Reis

Antônia Gober

Matheus Morozz

Bruno Castro

Figurantes:

Vanessa Rocha

Anderson Lemos

Mayria Lobo da Silva

Sabrina Koch

Roteiro:

Milena Ramos

Pedro Macedo

Realização: Marketing Complexo Erasto Gaertner

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….