Droga experimental destrói tumores sólidos e ensina sistema imunológico a combater câncer

Uma nova droga experimental conseguiu eliminar tumores de pâncreas e mama em camundongos e deixou os animais com imunidade duradoura contra o câncer. O medicamento age quebrando a barreira de tecido fibroso que muitos tumores sólidos constroem ao redor de si para se proteger do sistema imunológico. Essa parede impede que células T — responsáveis por destruir o câncer — alcancem o tumor, o que explica por que imunoterapias funcionam apenas para uma minoria de pacientes com tumores sólidos. O estudo foi publicado na revista Cancer Cell e liderado por cientistas da MedPacto, na Coreia do Sul, com participação de pesquisadores da Universidade Case Western Reserve, nos Estados Unidos.

Tumores de pâncreas, mama, cérebro e pulmão liberam grandes quantidades de uma molécula chamada TGF-β, que ordena a construção de tecido fibroso ao redor do tumor e suprime as células imunes que poderiam atacá-lo. Medicamentos que bloqueiam o TGF-β no corpo inteiro falharam em testes clínicos porque doses seguras não bloqueiam o suficiente dentro do tumor, e doses maiores interferem nas funções normais dessa molécula em tecidos saudáveis.

A nova droga, chamada FEBP-sTβRII, foi projetada para se ligar a uma forma de fibronectina abundante em tumores, mas rara em tecidos adultos saudáveis. Os pesquisadores encontraram esse alvo em modelos de câncer de mama, pulmão, fígado, próstata, pâncreas, cérebro e melanoma em camundongos, além de muitos tipos de tumor humano. O medicamento se acumula no tumor e permanece lá por dias, bloqueando o TGF-β apenas no local necessário.

Quando a barreira se desfez, células T entraram no tumor e liberaram interferon-gama, um sinal que converteu as próprias células de suporte do tumor e células imunes próximas em aliadas. Essas células passaram a exibir fragmentos do câncer ao sistema imunológico, alimentando um ataque autorreforçado. Essa reprogramação foi observada tanto em tumores pancreáticos quanto em melanoma.

Em um modelo agressivo de câncer de pâncreas, tumores desapareceram em 75% dos camundongos tratados, e sete de oito animais permaneceram vivos 270 dias após o fim do tratamento. Em câncer de mama triplo-negativo altamente metastático, a droga retardou o crescimento do tumor, impediu a disseminação para os pulmões e prolongou a sobrevivência. Quando combinada com um medicamento de imunoterapia existente, quase eliminou tumores pancreáticos resistentes.

Os camundongos curados rejeitaram o mesmo câncer quando ele foi reintroduzido meses depois. Muitos também rejeitaram tumores de bexiga e pulmão que nunca haviam encontrado antes. Células T de camundongos curados protegeram animais livres de câncer contra tumores de bexiga. Segundo John Letterio, diretor do Instituto de Câncer em Adolescentes e Adultos Jovens Angie Fowler, ao entregar o bloqueador diretamente ao tumor, o sistema imunológico parece aprender lições que lembra muito depois de o tumor ter desaparecido, e em alguns casos essas lições protegem contra outros cânceres.

O padrão imunológico criado pela droga em camundongos se assemelha a padrões observados em pacientes que responderam à imunoterapia para melanoma, câncer gástrico e câncer de pâncreas. Uma versão da droga projetada para humanos entrou em testes de segurança, com ensaios clínicos planejados para 2027 em pacientes com tumores sólidos refratários a outras terapias padrão.